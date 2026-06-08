Кремъл е притеснен: Спряха охранителните камери около Путин, за да не ги хакнат от Киев

След като Израел елиминира аятолах Али Хаменей в Техеран в началото на войната с Иран, анализирайки движенията му, неговите телохранители и негови сътрудници чрез хакнати камери за трафик, в Кремъл настъпи паника. Руските тайни служби са изключили видеокамерите на специалната система за наблюдение, използвана за защита на Владимир Путин и най-близките му сътрудници, твърдят от Financial Times, позовавайки се на двама души, запознати със ситуацията.

Според един от тях системата е била рестартирана едва след като е била изолирана от интернет и внимателно проверена, за да се гарантира, че няма пробиви в сигурността.

Въпреки предпазните мерки, независим украински хакер е заявява пред FT, че камерите в Москва и дори около Кремъл "все още работят и редовно биват хаквани". Той отказва да разкрие дали Украйна има възможност да ги анализира с помощта на изкуствен интелект, както е направило израелското разузнаване в Техеран.

Съединените щати и Великобритания също разполагат с подобни инструменти, които са предоставили на украинските военни точна информация за целите, включително данни от разузнаване с висока резолюция от дронове.

"Способността за наблюдение на събирането на разузнавателна информация от врага сама по себе си не е уникална, но изкуственият интелект предостави напълно нов инструмент - способността да се намират "хиляди часове кадри и хиляди канали от точния момент, който търсите", обяснява пред FT Матан Голднър, изпълнителен директор на базирания в Тел Авив стартъп Conntour, чиито клиенти включват израелската разузнавателна служба и Министерството на вътрешните работи на Сингапур. "Просто казано - за първи път в историята можем да комуникираме с компютри, използвайки език, за да обсъждаме това, което виждат."

Според няколко души, запознати с компютърните модели, стоящи зад технологията, визуалните възможности на ИИ са се разширили значително около 2023 г., а преди около година се случи още един голям скок. Служителите на службите за сигурност могат да анализират огромни обеми видеозаписи, използвайки прости заявки за търсене, като например "двама мъже, които си подават чанта", "човек, който е променил външния си вид или облеклото си няколко пъти на ден", "кола, която наскоро е била боядисана или е преминала през едно и също място няколко пъти за кратък период от време".

"Можем да търсим по поведение, а не по обекти - това отвори цял свят от нови възможности", казва служител от европейска държава, която използва тази технология в градовете си.

По подобен начин израелското разузнаване е следило Али Хаменей

Огромни количества видеозаписи от повредени пътни камери са събрани и анализирани, за да се определи точното място и час на срещата на аятолаха с най-близките му помощници. По време на тази среща на 28 февруари израелският удар уби самият Али Хаменей и редица висши служители по сигурността, включително командира на Корпуса на стражите на ислямската революция, министъра на отбраната, началника на Генералния щаб и други.

Русия също се опитва да използва изкуствен интелект за наблюдение. Почти всички региони са тествали системи за видео анализ, базирани на изкуствен интелект, каза на Путин преди месец ръководителят на "Ростех" Сергей Чемезов. Според него това са продукти на NtechLab, "дъщерно дружество" на държавната корпорация:

"Те помагат на правоохранителните органи да намерят всеки престъпник или изчезнало лице за сравнително кратко време."

Около половината от системите за разпознаване на лица са свързани с градски видеокамери, за да се следи какво се случва по улиците; Системите се използват и в училища и университети, включително за контрол на достъпа в образователни институции, заяви по-рано генералният директор на NtechLab Сергей Сучков.

Но подобни технологии позволяват и на чуждестранните разузнавателни служби да се свързват със системи за наблюдение вътре в страната. Служител на реда от една от страните, които са част от разузнавателния алианс "Петте очи" (т.е. САЩ, Великобритания, Канада, Австралия и Нова Зеландия), обясни пред FT:

"Те инсталират камерите и всичко, което трябва да направим, е да намерим начин да влезем. И винаги ще има начин."

Рисковете са признати и в Москва

Вероятността за разбиване на подобни системи се увеличава поради използването, наред с други неща, на услуги с изкуствен интелект, заяви директорът на ФСБ Александър Бортников в края на май.

"Ясен сигнал за тревога е неотдавнашното елиминиране на представители на висшето ръководство на Иран от американо-израелския алианс. Координатите на местоположенията на жертвите са получени, наред с други неща, чрез "задни врати", програмирани в системите за видеонаблюдение на Техеран", каза той на заседание на Съвета на ръководителите на органите за сигурност и специалните служби на страните от ОНД.