Защо Зеленски настоява за среща с Путин?

Едно от загадъчните явления на настоящия етап от войната е постоянният стремеж на президента Володимир Зеленски лично да се срещне с руския лидер Владимир Путин, за да, както написа в неотдавнашното си писмо, "да приключим войната чрез преговори между нас и вас", тъй като "именно лидерите решават ключовите въпроси – така е било и така винаги ще бъде".

Но какви точно "ключови въпроси" иска да реши Зеленски на среща с Путин?

Публично заявените позиции на Киев и Москва са добре известни и многократно са били обсъждани в преговорните формати, включително с участието на американски представители. Известно е също, че те се разминават коренно, коментира "Страна.ua".

Зеленски заявява, че войната трябва да приключи по линията на фронта, след което да започнат преговори за мирно споразумение. В същото време той отказва да обсъжда допълнителни териториални отстъпки или промени във вътрешната политика на страната.

Москва настоява украинските въоръжени сили да се изтеглят от Донецка област като условие за прекратяване на огъня, както и за определени промени във вътрешната и външната политика на Украйна – включително по въпросите за езика, църквата, НАТО и неутралитета. Путин не изключва среща със Зеленски, но само ако украинският президент е готов да приеме подобни условия.

Известни са и аргументите на двете страни. Русия твърди, че държи инициативата на фронта и че условията за Украйна ще стават все по-неблагоприятни. Зеленски от своя страна заявява, че ще засилва ударите срещу Русия и че руските ресурси постепенно ще се изчерпят.

При толкова сериозни разногласия срещи между държавните лидери обикновено не се провеждат, тъй като шансът за резултат е минимален. Теоретично продуктивен изход би бил възможен само ако инициаторът на срещата е готов или да промени публичната си позиция, или да предложи аргументи, които да убедят другата страна.

Според автора на материала подобни предложения биха били толкова чувствителни в политически план, че не биха могли да бъдат предадени чрез посредници, а само на лична среща между двамата лидери.

В текста се разглежда и друга хипотеза – че настояването за лична среща е предимно информационен ход, чиято цел е да покаже, че именно Кремъл, а не Киев, възпрепятства мирния процес. Основните адресати на това послание според автора са президентът на САЩ Доналд Тръмп, украинското общество и руската общественост.

Според една от версиите писмото е било насочено и към европейските държави, за да демонстрира безперспективността на преговорите с Путин и да намали вероятността Европа да направи по-големи отстъпки на Москва, отколкото би желал Киев.

Авторът заключава, че писмото вероятно е било написано така, че руският президент почти сигурно да отхвърли предложенията за прекратяване на огъня по фронтовата линия и за лична среща.