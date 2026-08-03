Задържаха мъж след меле в Плевен

42-годишен мъж е обвинен и задържан заради съпротива срещу полицай след масово сбиване в местността "Бала баир" в Плевен, съобщиха от Районната прокуратура.

Инцидентът е станал на 31 юли, а сигналът за сбиването е подаден около 00:10 часа. На място са изпратени пет полицейски автопатрула, както и екип на Спешна помощ.

Според разследващите по време на сбиването мъжът е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и показващи явно неуважение към обществото. От прокуратурата посочват, че поведението му е било съпроводено със съпротива срещу полицейски служител и се е отличавало с изключителен цинизъм и дързост.

По данни на плевенската полиция по време на намесата двама 42-годишни мъже са проявили агресия към униформените, отправяли са обиди и псувни и са оказали съпротива при задържането. Единият от тях е нападнал полицай, който е получил лека телесна повреда - кръвонасядане и оток в областта на лицето.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Районната прокуратура е внесла искане в съда за налагане на мярка "задържане под стража".

Разследването по случая продължава, пише БТА.