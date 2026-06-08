Ядрената стратегия на Путин в Беларус е блъф

Кремъл лъже за разполагането на ядрени бойни глави в Беларус, заяви лидерът на опозицията в страната. Коментарите на Светлана Тихановская дойдоха, след като Беларус, бившата съветска република, която граничи с източния фланг на НАТО, и Русия заявиха, че са провели първите си съвместни ядрени учения на 19-21 май. Ученията бяха наблюдавани чрез видеовръзка от президента Путин и Александър Лукашенко, беларуския диктатор.

Путин заяви през 2023 г., че Кремъл е изпратил тактически ядрени оръжия в Беларус, тъй като напрежението с НАТО се е увеличило заради войната на Русия в Украйна. Максималната експлозивна мощност на тактическите ядрени оръжия е 50 килотона, три пъти по-мощна от бомбата, хвърлена върху Хирошима през 1945 г., пише The Times.

Министерството на отбраната на Беларус също така заяви, че Русия е доставила „ядрени боеприпаси“ на страната за използване в ученията миналия месец. Но Тихановская заяви, че Путин блъфира.

Роман Костенко, секретарят на комисията по сигурност, отбрана и разузнаване на украинския парламент, заяви през уикенда, че Русия може да изстреля тактически ядрени оръжия срещу Украйна, „за да сплаши света и да демонстрира, че Кремъл е в ръцете на напълно неконтролируем лидер, който е готов да предприеме всякакви стъпки“.

Смята се, че Тихановская е била ограбена от беларуския президентски пост чрез масови измами с гласуване в полза на Лукашенко на изборите през 2020 г. Тя избяга от страната след заплахи от служители на КГБ и режимът потуши мащабни протести. Оттогава тя живее в Литва и Полша.

Беларус, нация с 9,5 милиона души население, граничи с членовете на НАТО и Европейския съюз

Латвия, Литва и Полша, както и с Русия и Украйна. Управлява се от 1994 г. насам от Лукашенко, който е бил съветски колхоз, преди да дойде на власт. Множество хора я възприемат като марионетна държава на Кремъл.

Тихановска също така заяви, че Москва не е изпращала бойни глави за хиперзвукови балистични ракети „Орешник“ в Беларус, въпреки твърденията на Русия, че е направила това през декември.

Миналият месец украински военен служител, пожелал анонимност, заяви пред The ​​Times, че всички ракети "Орешник", които са били в Беларус, са били единствено с пропагандна цел. Той отказа да даде повече подробности.

Русия е изстреляла ракети "Орешник", способни да носят ядрени заряди, в Украйна три пъти от началото на пълномащабното си нахлуване през 2022 г. Нито една от атаките обаче не е причинила значителни щети. Последното изстрелване беше миналия месец, когато те се удариха в складови помещения близо до Киев.

Въпреки че Кремъл твърди, че "Орешниците" са "неудържими", военни анализатори казват, че Москва се бори да създаде конвенционални бойни глави за тях. Използването им в Украйна се възприема като напомняне на западните съюзници на Киев, че те са в обсега на огромния ядрен арсенал на Русия.

През май Тихановская направи първото си пътуване до военна Украйна, където проведе разговори с президента Зеленски. Украинският лидер предупреди, че Кремъл се опитва да въвлече Беларус още по-дълбоко във войната.

Руските войски използваха Беларус като платформа за неуспешния си опит да превземат Киев през 2022 г., но беларуски войници не са участвали в боевете. Това може би ще се промени.

Длъжностни лица в Киев заявиха, че Беларус строи пътища към Украйна и установява артилерийски позиции близо до границата, както и бази, които биха могли да бъдат използвани за нови атаки.

Опозицията поддържа тесни връзки с беларусите в страната, включително с тези, които са извършвали саботажи срещу руски влакове, превозващи военни доставки за Украйна.

След протестите през 2020 г., които бяха потушени с помощта на Кремъл, Лукашенко позволи на Русия да "изпразни" икономическия, военния и политическия суверенитет на Беларус, каза Катя Глод, експерт по външна политика в Центъра за нови евразийски стратегии.

Хватката на Кремъл означава, че за беларуския диктатор би било почти невъзможно да откаже руско "искане" за разполагане на войски в Украйна.

Тя каза, че Зеленски ѝ е казал, че украинските военни са избрали 500 обекта в Беларус, които незабавно ще бъдат атакувани в случай на агресия от Беларус. Украинският лидер също така заплаши, че специалните сили на Киев могат да влязат в Минск, за да заловят Лукашенко в такъв сценарий.

Тихановская не изключи военен преврат, ако Лукашенко се опита да включи беларуската армия във войната.

Анализатори заявиха, че беларуските войски може да бъдат натоварени от Кремъл със задачата да отрежат ключови военнотранспортни възли в Западна Украйна в опит да задушат западните военни. доставки. Въпреки че беларуската армия разполага само с около 50 000 войници, тя може да мобилизира до 290 000 войници. Обучението им за бой обаче би отнело време.

Около един на всеки четирима души в Беларус подкрепя руската инвазия в Украйна, според анкета, публикувана през ноември от мозъчния тръст Chatham House. Друго проучване на Chatham House през 2023 г. обаче установи, че само 2% от беларусите биха подкрепили разполагането на войските на страната си в Украйна.

През последните години режимът на Лукашенко проведе кампания на хибридна война срещу Европа, насочвайки десетки хиляди мигранти от Африка и Азия към Полша, Латвия и Литва в опит да провокира политически кризи.

Също така се подозира, че умишлено е изпращал гигантски балони към главното летище на Литва. Докато Лукашенко заяви, че балоните са... работа на контрабандисти на цигари, властите в Литва заявиха, че това е опит на Беларус да тества границите на НАТО.

Тихановская се очерта като лидер на опозицията, след като съпругът ѝ, Сергей Тихановски, беше арестуван и осъден на 18 години затвор. Той се опита да се противопостави на Лукашенко за президентския пост, а тя се кандидатира на негово място.

Тихановски прекара пет години в изолация, преди да бъде освободен през юни миналата година след посещение в Минск на Кийт Келог, пратеник на президента Тръмп. Той живее временно в Съединените щати, където учи английски и прекарва време с двете деца на двойката.

През август Тръмп определи Лукашенко като "високо уважаван президент", коментар, който беше посрещнат с ужас в беларуските опозиционни кръгове.

Белият дом също така отмени санкциите срещу Белавия, беларуската национална авиокомпания, и облекчи ограниченията върху износа на беларуски поташ. В замяна режимът на Лукашенко освободи стотици политически затворници. Много от тях бяха принудени да напуснат страната като условие за свобода.