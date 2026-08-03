Живакът в Сандански скочи на 35 градуса

Към 15.00 часа днес най-високи температури са отчетени в Сандански – 35 градуса. 34 градуса са показали термометрите в Ново село, Видин, Лом и Монтана, в Благоевград, Русе, Силистра, Пловдив и Кърджали е 33 градуса. В София максималната температура към 15.00 часа днес е 30 градуса, а в планинските райони е и остава значително по-хладно.

До края на днешния ден времето ще остане предимно слънчево, като временни увеличения на облачността се очакват главно над източните и планинските райони. Валежите ще бъдат малко вероятни, а вятърът ще е слаб до умерен от североизток.

През нощта срещу вторник ще бъде ясно. Вятърът ще отслабне, а на много места ще стихне.

Утре, 4 август, ще бъде слънчево и още по-горещо. Жълт код за потенциално опасно време е в сила за 20 области на страната. Висока е опасността от пожари.