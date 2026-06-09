Китай засилва влиянието си върху Северна Корея на фона на сближаването ѝ с Русия

Висшият китайски лидер Си Дзинпин пристигна в Северна Корея в понеделник и отправи това, което анализаторите определиха като фино напомняне към новоокуражаващия се диктатор на страната Ким Чен Ун, че Китай е неговият най-важен благодетел, икономически партньор и бастион срещу Съединените щати. Според официално резюме на разговорите на лидерите, публикувано от китайските държавни медии, Си е призовал за "тясна стратегическа комуникация" с Ким и за засилване на обмена "на всички нива и във всички области". Той заяви, че е готов да задълбочи отношенията с Ким в "новата ера" - фраза, която Си използва, за да проектира нарастващата сила на Китай на световната сцена, пише NYT.

В много отношения двудневното пътуване на Си до Пхенян, столицата на Северна Корея, е опит за балансиране на влиянието на Русия, която подписа пакт за взаимна отбрана със Северна Корея преди две години. Тази сделка помогна за съживяването на икономиката на Северна Корея, като позволи на Ким да търгува оръжия и войски с Русия за така необходимия петрол, храни и оръжейни технологии, и му даде по-силна позиция в преговорите със Си. Си беше посрещнат от Ким и съпругата му Ри Сол-джу, когато кацна в Пхенян, първото му пътуване от седем години.

Кортежът му беше посрещнат от военна почетна гвардия и тълпи от граждани, развяващи националните знамена на двете страни, с деца, танцуващи и стискащи ярки балони. Северна Корея посрещна Си по подобен начин последния път, когато посети Пхенян.

На среща в къщата за гости Кумсусан Си обеща да сътрудничи с Ким в търговията, селското стопанство, науката, туризма и здравеопазването. Северна Корея не беше публикувала изявление за срещата до късно в понеделник. Очакваше се Ким да окаже натиск върху Си за повече икономическа подкрепа и евентуално по-голямо приемане на ядрената програма на Северна Корея.

В обобщението на Китай не се споменава ядрената програма,

а вместо това се подчертава, че двете страни трябва "съвместно да защитават регионалния мир и развитие".

Дългогодишната позиция на Китай е, че се противопоставя на ядрена севернокорейска държава, до голяма степен поради опасения, че това би могло да накара съюзници на САЩ като Южна Корея да търсят ядрени оръжия. Изявленията за работа за прекратяване на програмата бяха стандартни за двете страни по време на дипломатически ангажименти, но те са пропуснати от миналия септември, когато г-н Ким посети Пекин, за да присъства на военен парад.

Промяната може да отразява желанието на Китай да умилостиви Северна Корея. Но тя може също да подсказва, че китайското правителство вярва, че ядрено въоръжена Северна Корея би осигурила лост за влияние върху Съединените щати и Южна Корея, казаха анализатори. Си припомни историята на двете страни, воюващи заедно срещу Съединените щати в Корейската война, напомняйки на Ким, че тяхното "традиционно приятелство" е било "изковано в кръв".

В писмо, публикувано в понеделник в главния държавен вестник на Северна Корея, "Родонг Синмун", Си заяви, че отношенията между Китай и Северна Корея са в "нова историческа отправна точка". Той призова двете страни да "се противопоставят на хегемонизма и политиката на силата", косвен намек за Съединените щати.

В завоалиран удар срещу Япония, с която Китай е в продължителна вражда, Си написа, че те също трябва да се противопоставят на "всяка схема или действие, насочено към възраждане на милитаризма и подкопаване на регионалната сигурност и стабилност".