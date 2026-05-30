Пентагонът бие тревога: Китай трупа военна мощ с тревожни темпове

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет призова азиатските съюзници да увеличи военните разходи, за да противодейства на нарастващата мощ на Китай и да предотврати неговото господство в региона, предупреждавайки за „основателна тревога“ относно бързото му военно натрупване, съобщава Ройтерс.

Хегсет, говорейки на диалога Шангри-Ла в Сингапур, водещият форум в Азия за лидери в областта на отбраната, военни и дипломати, заяви, че по-силна и по-самостоятелна мрежа от съюзници е от съществено значение за възпиране на агресията и запазване на баланса на силите.

"Има основателна тревога относно историческото военно натрупване на Китай и разширяването на военните му дейности в региона и отвъд него", каза той. "Тихоокеански регион, доминиран от който и да е хегемон, би разрушил регионалния баланс на силите. Никоя държава, включително Китай, не може да наложи своята хегемония и да постави под въпрос сигурността или просперитета на нашата нация и нашите съюзници."

САЩ очакват своите азиатски съюзници и партньори да увеличат разходите за отбрана до 3,5% от БВП, тъй като обещаха инвестиция от 1,5 трилиона долара във войските си, заяви шефът на Пентагона.

Хегсет също така възприе умерен тон по отношение на отношенията между САЩ и Китай, заявявайки, че отношенията са "по-добри, отколкото са били от много години насам", като по-честото взаимодействие между военни помага за управление на напрежението.

Хегсет повтори дългогодишното искане на президента Доналд Тръмп съюзниците да поемат по-голяма част от собствените си разходи за отбрана.

Тръмп категорично заяви, че европейските и натовските партньори трябва да намалят зависимостта си от Вашингтон.

"Ерата, в която Съединените щати субсидираха отбраната на богатите нации, приключи", каза Хегсет. "Имаме нужда от партньори, а не от протекторати. Нямаме силен съюз, освен ако всеки не е част от играта. Няма безплатно ползване."

Хегсет похвали приноса на съюзници, включително Южна Корея, Филипините, Австралия, Сингапур, Малайзия и Тайланд, и каза, че Япония предприема конкретни стъпки за укрепване на отбраната си.

Токио и Вашингтон "трябва да включат тежестта си, за да укрепят съюза между САЩ и Япония", каза той.

Относно конфликта в Близкия изток Хегсет заяви, че Съединените щати са готови да възобновят ударите си срещу Иран, ако дипломацията се провали, докато преговарящите от Вашингтон и Техеран работят за преодоляване на основните различия, блокиращи сделката.

В петък Тръмп заяви, че ще свика съветници в сигурна обстановка в Белия дом, за да вземе „окончателно решение“ по предложение за прекратяване на войната с Иран.