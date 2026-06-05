Използва ли Иран китайска ракета, за да свали F-15E от "Dude 44"?

Свалянето подчертава степента, до която Китай е снабдявал въоръжените сили на Иран преди войната му срещу Съединените щати, въпреки че Пекин категорично отрича участие. Иранските сили за противовъздушна отбрана вероятно са използвали ракета, произведена в Китай, за да свалят американски изтребител F-15E Strike Eagle над Иран през април - първото успешно сваляне на пилотиран американски самолет от Иран в последната война. Според съобщения в медиите, иранските сили са използвали ракета за противовъздушна отбрана, изстреляна от рамото, за да свалят американския изтребител, което е предизвикало една от най-големите операции по търсене и спасяване след войната във Виетнам, пише в анализ за TNI Ставрос Атламазоглу, журналист по въпросите на отбраната, специализиран в специални операции, и ветеран от гръцката армия.

На 3 април иранските сили свалиха F-15E Strike Eagle на военновъздушните сили с позивна "Dude 44" в югозападната част на страната. Американските сили спасиха пилота на F-15E почти веднага и извадиха офицера по оръжейните системи (WSO) след мъчителна многодневна мисия за търсене и спасяване. NBC News съобщи през уикенда, че американският изтребител вероятно е бил свален от китайска преносима система за противовъздушна отбрана (ПЗРК), позовавайки се на "трима души, запознати с въпроса". Противовъздушната ракета е била дълга около 7 фута и е тежала 40 паунда.

Китай отрече съобщенията, че е предоставял военна помощ на Техеран.

Разузнавателната общност на САЩ не споделя тази оценка. Американските шпионски агенции са преценили, че Пекин планира да изпрати още оръжейни системи за противовъздушна отбрана на Иран през следващите седмици, използвайки трети страни, за да прикрие страната на произход. Белият дом почти сигурно е агресивно разсекретил тази информация и е позволил тя да бъде изтекла в пресата, за да се разкрие планът на Пекин и да се изпрати директно предупреждение до китайското ръководство. Последните администрации на САЩ използват тази агресивна стратегия за разсекретяване, за да възпрат злонамерени действия от страна на противници.

В месеците преди мащабното нахлуване в Украйна САЩ многократно изтегляха разузнавателна информация за подготовката и плановете на Русия да нахлуе в съседната си страна. В този случай стратегията не успя да възпре Кремъл. Сега може би има по-добри шансове. В забележителен обрат на събитията се съобщава също, че пилотът на "Dude 44", свален над Иран, е бил свален и над Кувейт в първите дни на войната при инцидент с приятелски огън. На 1 март, втория ден от войната в Иран, кувейтски F/A-18 Super Hornet свали три изтребителя F-15E Strike Eagle на американските военновъздушни сили, като погрешно ги идентифицира като ирански. Всички членове на екипажа бяха спасени безопасно и никой не беше убит или сериозно ранен. Тъй като конфликтите продължават да възникват по света, западните оръжейни системи започват да се сблъскват с китайски технологии. И първоначалните перспективи, особено що се отнася до въздушния бой, не са окуражаващи.

По време на краткия конфликт между Индия и Пакистан през 2025 г., произведените в Китай изтребители J-10C на Пакистан свалиха поне един индийски изтребител Dassault Rafale. Индийският самолет, произведен във Франция, се срина главно защото имаше ограничени разузнавателни данни за действителния обхват на произведената в Китай ракета "въздух-въздух" PL-15. Индийските самолети прелетяха твърде близо за комфорт и понесоха последствията. Това беше първата бойна загуба на Dassault Rafale и демонстрация на ефективността на китайското оръжие. Тези два скорошни примера от съвременни конфликти показват, че въпреки че китайската армия е сравнително неизпитана в бой, нейните технологии са обещаващи.