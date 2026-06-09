Терористична клетка на "Хамас" е разбита в Гърция

Гърция разби терористична клетка на радикалното палестинско движение "Хамас", която готвела атентати срещу израелски цели.

Арестуваният по-рано на остров Крит палестинец е член на "Хамас" и е подготвял терористичен акт срещу израелски цели на гръцка територия. Това съобщи министърът по защита на гражданите Михалис Хрисохоидис, в чийто ресор е полицията. За първи път има данни за съществуване на терористична клетка на "Хамас" извън Палестина, подчерта министърът, цитиран от кореспондента на БНР.

Арестуваният 37-годишен палестинец е направил самопризнания, като казал, че е преминал специално военно обучение в подготовка за терористични нападения.

Разследването по случая продължава с участието и на служители от Интерпол. Според висши полицаи има още поне петима души, които са участвали в подготовката за терористичен удар срещу круизен израелски кораб.

Палестинецът беше арестуван на остров Крит, където е работил като служител в хотел. Предполага се, че не само круизни кораби с израелци са били цел на терористичната клетка, но и синагога, както и компании, собственост на израелски граждани.

Гръцките полицаи са убедени, че ще достигнат до цялата схема на терористичната клетка. Информацията от разследването се предават на службите по национална сигурност на европейските страни, където също би могло да има подготвени от "Хамас" терористи, подчерта гръцкият министър.