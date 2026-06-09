Еди Рама провокира инфлуенсърите, пусна видео по минижуп и бюстие

Албанският премиер Еди Рама публикува провокативно видео с изкуствен интелект, на което носи кожена мини пола и сутиен. Клипът е удар срещу инфлуенсъри.

"Който и да е направил това, браво“, написа Рама в публикацията, придружаваща видеото.

Видеото се отнася до забележки, направени от Рама по време на публично събитие на 7 юни, където той се подигра на блогъри и инфлуенсъри, които подкрепиха продължаващите протести срещу противоречив луксозен проект, свързан със зетя на Доналд Тръмп, Джаред Кушер, част от който ще бъде построен в защитена зона.

В речта си Рама твърди, че много инфлуенсъри печелят пари, като се рекламират в социалните медии, без да плащат данъци на държавата.

"Блогърите трябва да се предизвикват един друг, единият облечен като фламинго, а другият като мен, и да видим кой ще спечели", бяха думите на Рама.

Протестиращи носеха картонени фигурки на розови фламинго, един от защитените видове прелетни птици, на митинги в столицата Тирана.

По-рано Рама твърдеше, че влиятелни личности са се присъединили към протестите главно за внимание и им е липсвало истинско разбиране на ситуацията.

Правителството казва, че развитието на адриатическото крайбрежие ще бъде трансформиращо за бившата комунистическа нация, тъй като тя се стреми да навлезе на пазара на луксозния туризъм и настоява за членство в Европейския съюз.

Но начинанието, обхващащо защитен остров и близък участък от крайбрежието на южното крайбрежие на Албания, предизвика опозиция от природозащитници и критици на дългогодишния социалистически премиер Еди Рама.

Луксозният проект има два компонента: крайбрежно развитие в района на лагуната Нарта, която е резерват за диви животни, и по-малък курорт на близкия необитаем остров Сазан, военна база от комунистическата епоха, пише Euronews.

Планираното развитие на хотели, апартаменти, вили и яхтено пристанище е свързано с Кушнер и дъщерята на Тръмп, Иванка Тръмп.

Инвестиционна фирма, свързана с Кушнер, е получила специален статут на инвеститор от албанските власти.

Албания има 450 километра крайбрежие, което е останало до голяма степен недоразвито през десетилетията на комунистическо управление.

Протестиращи групи се опасяват, че участъците от тази девствена брегова линия могат да бъдат грабнати от влиятелни инвеститори. Общественият гняв нарасна, след като видео показа как активист е влачен от частен охранител, докато демонстрира на мястото.

Развитието е планирано в рамките на природен резерват и една от най-ценните зони на биоразнообразие в Албания, ключова спирка за прелетните птици по адриатическото крайбрежие.

От края на май багери и други тежки машини навлизат в района, отваряйки пътища за достъп, копаейки в пясъка, разчиствайки земя сред борове и монтирайки огради.

Екологични групи от Албания и други части на Европа осъдиха работата, като една видна местна група твърди, че дълго защитените местообитания се "безвъзвратно унищожават“.