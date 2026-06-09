Какво би означавало отмяната на Брекзит за икономиката на Обединеното кралство

Политическата обстановка около Брекзит се променя. Десет години след референдума за напускане на Европейския съюз проучванията редовно показват, че мнозинството подкрепя повторното присъединяване към блока. Политиците все по-открито изразяват идеите си за възстановяване на връзките отвъд Ламанша.

Но поправянето на щетите няма да е лесно. Нито една от опциите, с изключение на пълно отменяне на Брекзит, не би възстановила повече от половината от производството, загубено от Великобритания в резултат на отделянето й от най-големия й търговски партньор. Това е едно от заключенията на нов анализ на Bloomberg Economics относно въздействието на референдума от 2016 г. и три вероятни сценария за отмяна на последиците от него.

Брекзит може би вече е струвал на британската икономика между 2% и 4% от брутния вътрешен продукт, според анализа, публикуван от Bloomberg във вторник преди 10-годишнината от референдума по-късно този месец. Макар това да е по-малко от някои предишни изчисления, основната прогноза на Bloomberg Economics за загуба от 2,5% от БВП в дългосрочен план все пак се равнява на около 30 милиарда лири пропуснати годишни данъчни постъпления – достатъчно, за да покрие целия капиталов бюджет на Министерството на отбраната.

Това помага да се обясни защо възстановяването на отношенията с Европа – източникът на около половината от глобалната търговия със стоки на Обединеното кралство – се превърна в политически приоритет.

По този начин европейският въпрос заплашва отново да погълне центъра на британската политика, докато Стармър се бори с опитите да го свали от поста лидер на Лейбъристката партия. Основните претенденти за негов заместник - кметът на Голям Манчестър Анди Бърнам и бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг - са сред онези, които се противопоставят на обещанията на управляващата Лейбъристка партия да не се преразглежда гласуването за напускане на Европа.

Който и да спечели битката за контрол над Даунинг стрийт 10, ще трябва да се изправи срещу евангелиста на Брекзит Найджъл Фараж, който преоткри своята Партия за независимост на Обединеното кралство като Реформа на Обединеното кралство, която води в социологическите проучвания повече от година. Това накара някои, включително бившия премиер-еврофил Тони Блеър, да предупредят да не се връщат към преговори с Брюксел, преди да се решат ключови политически въпроси у дома.

Чувството за неотложност се дължи и на опасения за сигурността. Пълномащабното нахлуване на Владимир Путин в Украйна и завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом се комбинираха, за да накарат Обединеното кралство и Европа да се чувстват по-застрашени от Русия и по-малко сигурни в американската подкрепа. Това увеличи подкрепата за компромис в рамките на ЕС.

Докато ползите от по-тесните търговски връзки с Брюксел са значителни, компромисите също са значителни. Голяма част от гласуващите за напускане се обединиха в противовес на изискването на ЕС за свободно движение на хора между държавите членки.

Това остава "червена линия", която Стармър казва, че Обединеното кралство няма да премине.

Повторното отваряне на границите изглежда още по-малко осъществимо на фона на глобалната имиграционна реакция, подхранваща възхода на популистките десни партии, като например Reform UK на Фараж.

Трите сценария за по-тесни връзки с Европа, анализирани от Bloomberg Economics, следователно всички те не успяват да възстановят автоматичната свобода на движение, която приключи, когато Великобритания официално напусна ЕС на 31 януари 2020 г. Всяка от тях би изисквала продължителни преговори и значителни отстъпки, вариращи от необходимостта да се приемат изготвени от Европа регламенти без британско участие до възобновяване на плащанията към блока, до приемане на някои нови миграционни възможности.

Изхождайки от базова линия, че дългосрочната цена на настоящото споразумение ще бъде 2,5% от БВП, анализът сочи, че по-тесните връзки ще донесат награда между 0,4 процентни пункта и 1,2 процентни пункта от възстановения икономически продукт. Това би генерирало между 5 милиарда и 14,4 милиарда британски лири данъчни постъпления - преди да се вземат предвид всички нови плащания към ЕС.

От разглежданите варианти най-големият тласък би дошъл от повторното присъединяване към единния пазар на стоки, идея, наскоро предложена от британски служители и отхвърлена от европейските им колеги. Следващата би била специално разработена пакет от взаимосвързани търговски споразумения, подобни на това, което Швейцария има сега. Последното би било повторно присъединяване към Митническия съюз на ЕС, което означава ангажимент за безмитна търговия.

Въпреки че Стармър многократно е потвърждавал предизборните обещания на Лейбъристката партия от 2024 г. да не се стреми към свобода на движение, достъп до единен пазар или митнически съюз с Брюксел, неговото правителство очевидно е започнало да тества тези червени линии. Освен че представиха единния пазар за стоки, британските власти миналия месец предложиха законодателство, което може да се разглежда като стъпка към споразумение от швейцарски тип.

Мярката би позволила на Обединеното кралство да приема нови регламенти на ЕС без гласуване от Парламента, процес, известен като динамично съгласуване. Това иронично би разчитало на същите „правомощия на Хенри VIII“ отгоре надолу, които подкрепящият Брекзит бивш премиер Борис Джонсън спорно използва през 2019 г., за да ускори оттеглянето на Обединеното кралство от Европа.

Лейбъристката партия се чувства окуражена, защото вижда политическа възможност. Докато засилената опозиция срещу имиграцията изстреля партията на Фараж начело в социологическите проучвания, обществеността започна да се ядосва на най-голямото му политическо постижение, Брекзит.

Около 52% от британците смятат, че Обединеното кралство трябва да се присъедини отново към ЕС, според проучване на Ipsos сред 1137 британски пълнолетни, публикувано от Bloomberg в понеделник. Почти половината от анкетираните подкрепят повторение на този референдум, като мненията са разделени по равно дали това трябва да се случи преди или след следващите общи избори. На въпроса как биха гласували при хипотетично повторение, само 33% казаха, че Обединеното кралство трябва да остане извън ЕС. Близо един на всеки 10 остана нерешен.

Демографските данни също се промениха. Гласоподавателите, подкрепящи Брекзит, са по-възрастни и след десетилетие някои са починали. Свиващата се група от поддръжници на Брекзит се обединява зад Реформата. Това се проявява в кампанията на Бърнам за място в Камарата на общините в северозападна Англия. Ако успее на частичните избори на 18 юни, той потвърди намерението си да се изправи срещу Стармър за поста министър-председател - давайки му шанс да определи политиката на Великобритания за Европа.

Региони, подкрепящи Брекзит, като Източен Мидландс, Западен Мидландс, Североизточна Англия, Източна Англия и Уелс, са изостанали още повече от Лондон по отношение на жизнения стандарт, според последните официални данни. В национален мащаб БВП на човек е нараснал само с 5,5% след Брекзит - една четвърт от темпото на Великобритания преди финансовата криза.

Франция, например, подхожда предпазливо към отстъпките към Великобритания, които биха могли да бъдат използвани за разколебаване на структурата на ЕС, ако „Националният фронт“ на Марин льо Пен спечели изборите през 2027 г. Но много германци, скандинавци и източноевропейци са склонни да сближат Великобритания, за да се създаде по-сплотена система за възпиране срещу Русия.