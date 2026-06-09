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Над 85 000 престъпления с политически мотив в Германия за година

Придружаваните с най-голямо насилие престъпления се приписват на крайнодесни кръгове

09.06.2026 | 19:37 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

През 2025 г. в Германия бе отчетен ръст на престъпленията с политически мотив, като придружаваните с най-голямо насилие престъпления се приписват на крайнодесни кръгове, съобщи ДПА.

През миналата година полицията регистрира общо 85 837 престъпления с политически мотив, което е с почти 2% повече в сравнение с 2024 г.

Наблюдава се и леко увеличение на придружените с насилие престъпления, като се смята, че извършителите на 1598 от 4156 са крайнодесни, което представлява ръст от 7,4%.

Правозащитни организации в Германия като "Амнести Интернешънъл" предупредиха за увеличение на ислямофобските и хомофобските престъпления от омраза, като прайд шествията все по-често стават обект на нападения.

В същото време престъпления с насилие, извършени от леви престъпници, са се увеличили с почти 43% до 1087 случая.

Наблюдава се спад в насилствените престъпления, за които се предполага, че са политически мотивирани, но не могат да бъдат класифицирани в нито една от обичайните категории, като те са намалели с 16% до 669.

Придружаваните с насилие престъпления с религиозна мотивация са се увеличили с 13% до 98.
(БТА)

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Тагове:

Германия престъпления политически мотив насилие
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