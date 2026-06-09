Тревога по границите: все повече дронове достигат съседни на Украйна държави

Червената тревога дойде от кризисен център, разположен под литовската столица. Тя накара президента, министър-председателя, кмета, учениците и стотици хиляди други жители да се втурнат към подземни убежища, за да се скрият от бързо приближаващ се дрон, пише NYT.

Военният радар показа, че дронът идва от изток, където Русия и нейният близък съюзник Беларус отдавна се явяват заплаха за източния фланг на НАТО.

Но според литовски официални лица дронът, който предизвика заповедта за укриване миналия месец в столицата Вилнюс, започна пътуването си в Украйна, както и десетки други, които през последните седмици навлязоха във въздушното пространство или водите на Литва, Естония, Латвия, Финландия и Румъния. Всички те са членове на НАТО и силни поддръжници на борбата на украинската армия срещу Кремъл.

Украйна изпраща рояци дронове, за да удари руски пристанища, нефтени терминали и други съоръжения в Балтийско море. Те прелитат през Беларус и Русия, като се придържат към границите им с Полша, балтийските държави и Финландия.

Украйна изпраща рояци дронове, за да атакуват руски пристанища, петролни терминали и други съоръжения в Балтийско море. Те прелитат през Беларус и Русия, близо до границите им с Полша, балтийските държави и Финландия. Някои дронове успяват да преминат, като тези, които в сряда се разбиха в Санкт Петербург, замъглявайки откриването в града на годишна икономическа конференция, на която присъства руският президент Владимир Путин.

В понеделник въоръжените сили в Латвия, съседната на Литва, предупредиха жителите да се укрият поради „заплаха за въздушното пространство на Латвия“ от това, което се смяташе за украински дрон. Военните заявиха в отделно съобщение, че бойни самолети на НАТО са свалили дрон.

Четири украински морски дрона, изпратени да атакуват руски кораби в Черно море в петък, се отклониха от курса си към брега на Румъния и се самовзривиха, един в пристанището на Констанца, а три в морето. Властите евакуираха пристанището и наредиха на туристите да напуснат близките плажове.

Украинският военноморски флот заяви, че е загубил контрол над тях "в резултат на вражеска електронна война"

и информира Румъния за инцидента.

Във Вилнюс подземната контролна зала, оборудвана с компютри, защитени телефонни линии и екрани, показващи видео на живо от цялата страна, се обслужва денонощно, като наблюдава система за предупреждение, за да се гарантира безопасността на гражданите в случай на пожари, природни бедствия и, през последните седмици, отклонили се дронове.

Неотдавнашното предупреждение, изпратено до всички мобилни телефони във Вилнюс, беше първото в столицата след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна преди повече от четири години. Властите решиха да не използват сирени и отмениха заповедта за евакуация след по-малко от час.

Марк Монтгомъри, пенсиониран контраадмирал от ВМС на САЩ, който съветва Украйна, заяви, че Украйна е целяла да удари руски съоръжения за изкопаеми горива в Балтийско море, дори с риск да алармира близките приятелски държави.

Какво се е случило с дрона, който е предизвикал надпреварата за убежища във Вилнюс, не е известно. Той не е намерен, за разлика от руски дрон, който експлодира в замръзнало литовско езеро през март, и украински, свален от военни самолети на НАТО над Естония през май. Два украински дрона се разбиха в склад за гориво в Латвия на 7 май.

Румъния, член на НАТО, подобно на балтийските държави и Финландия, трябваше да се справи с дронове както от Русия, така и от Украйна. В допълнение към украинските дронове, които експлодираха в най-голямото пристанище на Румъния и край бреговете ѝ в петък, руски дрон, идентифициран като Герен-2, се отклони на 29 май и удари 10-етажна жилищна сграда в пристанищния град Галац на река Дунав, ранявайки двама души.

Русия се възползва от тревогата и объркването, причинени от заблудените украински дронове, за да се опита да раздели Киев от съюзниците му, представяйки Украйна като безразсъден партньор, който застрашава живота на своите поддръжници.

Страните от Балканите до Балтийските държави се притесняват, че експлозивният растеж на използването на дронове както от Русия, така и от Украйна ги прави по-уязвими. Всички засилват защитата си, разширявайки системите за откриване, изградени около радари, за да включат акустични сензори и други системи.