Екзорсист остана без работа: Обяви НЛО-то за демони

Католически свещеник загуби работата на живота си, след като направи спорни изявления.

Монсеньор Стивън Росети беше лишен от ролята си на екзорсист към архиепископията на Вашингтон, след като публично заяви, че неидентифицираните летящи обекти (НЛО) всъщност са демони, пише Futurism.

Заповедта за отстраняването му е издадена от кардинал Робърт Макълрой, архиепископ на Вашингтон. Според него коментарите на Росети са в разрез с официалната доктрина на църквата.

"Изявленията на монсеньор Росети, свързващи НЛО с демонично присъствие, както и скорошното използване на социалните медии от Центъра, сериозно подкопават много прецизното учение на Църквата за Дявола, демоните и екзорсизма", се казва в изявление на архиепископа, цитирано от "Ню Йорк Таймс".

Росети е ръкоположен свещеник и психолог, автор на няколко книги за работата си като екзорсист

Очевидно обаче този път прямотата му е отишла твърде далеч.

По време на интервю на живо в YouTube и Facebook тази седмица той разсъждава над "опасността", която представляват наблюденията на НЛО, преди да спекулира за техния демоничен произход.

"Като екзорсист исках да предупредя за тази опасност. А тя е, че демоните обичат да се крият. Те не искат да знаем какво правят, защото са по-ефективни, когато не го осъзнаваме", казва той. "Мое лично убеждение е, че вероятно много, ако не и повечето от тези наблюдения на НЛО, всъщност са демони."

Въпреки че убежденията на Росети за демонични извънземни стават все по-популярни сред някои християнски кръгове, те остават извън официалната позиция на Ватикана.

Според Кристофър Баглоу, ръководител на Инициативата за наука и религия към университета "Нотр Дам", Църквата няма официално учение за възможността за извънземен живот. Той коментира пред "Ню Йорк Таймс", че Росети може да е прекрачил границата, "представяйки собствената си доктрина като нещо, което католиците трябва да приемат".

След като беше "екзорсиран" от поста си,"„натъженият" Росети предприе типично католическа стъпка - изрази разкаяние и помоли за прошка.

"Моля за прошка за всички начини, по които не съм бил верен на учението на Магистериума на Църквата", заяви Росети в официално изявление.