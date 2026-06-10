Германските депутати замразяват заплатите си от солидарност

Бундестагът е на път да се откаже от редовното увеличение на депутатските възнаграждения тази година, което би било в размер на близо 500 евро, заради настоящата икономическа ситуация, научи агенция ДПА.

Управляващата коалиция на канцлера Фридрих Мерц, съставена от Християндемократическия съюз (ХДС), баварската му партия Християнсоциален съюз (ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП), е решила да внесе предложението за разглеждане в Бундестага още тази седмица.

С този ход управляващите искат да изпратят послание към обществото, че народните представители разбират необходимостта от финансова дисциплина в настоящите трудни икономически времена, пише БТА. Законопроектът вече е включен в дневния ред на парламента за късно вечерта в четвъртък.

Против увеличението на възнагражденията, което по принцип се определя според тенденциите в ръста на заплатите, са и Зелените, крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (АзГ) и „Левите", което гарантира мнозинство в подкрепа на отмяната му.

„В настоящата напрегната бюджетна и икономическа ситуация са необходими структурни реформи, които също ще доведат до тежест за гражданите“, заявиха управляващите партии.

„Въпрос на доверие и отговорност е в тази ситуация и членовете на парламента да дадат допълнителен принос към необходимите икономии“, допълват те.

„На фона на цялата бедност депутатите не са харесвани и ако може всеки един да си плаща, а не да получава заплата, това е разбираемо, но това няма да подобри финансовото ни състояние“

Решението да няма увеличение тази година отразява и обществените нагласи. В представително проучване, проведено от YouGov по поръчка на ДПА в средата на май, 85% от анкетираните са заявили, че депутатите трябва да се откажат от увеличение на заплатите си предвид настоящата ситуация.