Лавров за писмото на Зеленски: Възпитаните хора не правят така

"Писмото" на Владимир Зеленски до руския президент Владимир Путин беше разпратено по целия свят – възпитаните хора не постъпват така. Това показва, че Украйна няма нужда от преговори, заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, цитиран от ТАСС.

"Относно вероятността за възобновяване на преговорите с Украйна или по украинския въпрос президентът на Русия Владимир Путин се изказа подробно по тази тема на ПМЕФ. В това число и с оглед на публикуваното наскоро такова голямо "писмо" на Зеленски, което беше адресирано до президента Путин, но по някаква причина беше разпратено по целия свят. Вероятно възпитаните хора не постъпват така. И президентът оцени това писмо по-скоро като указание, че Украйна няма нужда от преговори", каза още Лавров на пресконференция по резултатите от преговорите с министъра на външните работи на Бангладеш Халилур Рахман.