Лавров: Запада се опитва да разчлени Русия

Руската страна не отчита никакъв напредък по уреждането на конфликта в Украйна почти година след срещата на върха в Анкоридж, заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за вестник "Известия" в рамките на Петербургския международен икономически форум.

Според него в диалога със САЩ по украинския въпрос се е стигнало до "порочен кръг", а Западът отдавна преследва политика на отслабване и дори разчленяване на Русия.

За "авантюрата" на Запада

По думите на Лавров Западът никога не е крил стремежа си да лиши съседните на Русия държави от ползите от сътрудничеството с Москва и да ги накара да платят цената на "авантюрата", насочена към потискане и евентуално разчленяване на Русия.

За позициите на Русия

Според него постигането на целите на руската "специална военна операция" ще доведе до съществено укрепване на международните позиции на страната.

За отношенията със САЩ

Лавров заяви, че пълната нормализация на отношенията между Москва и Вашингтон предполага и присъствието на американски посланик в Русия.

По думите му САЩ не са отговорили на руското предложение за отмяна на санкциите срещу парламентаристи от двете страни.

Москва няма възражения срещу това специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф и предприемачът Джаред Къшнър да работят и по други международни въпроси, стига постигнатите договорености да се изпълняват.

Лавров отбеляза, че Уиткоф и Къшнър изглеждат искрено заинтересовани от нормализиране на отношенията с Русия, но засега това не се е материализирало в конкретни резултати.

За Украйна

Руският външен министър определи диалога със САЩ по украинското уреждане като "порочен кръг".

Той заяви, че почти година след срещата в Аляска Русия не вижда нито напредък, нито желание Вашингтон да убеди Киев да приеме американските предложения.

Според Лавров Европа няма да подкрепи споразумение, което би извадило от нейния контрол режима на президента Володимир Зеленски или негов евентуален наследник.

Той обвини европейските държави, че не крият антируския подтекст в стремежа си да ускорят интеграцията на Украйна в Европейския съюз.

Лавров свърза изявленията на генералния секретар на НАТО Марк Рюте за бъдещото членство на Украйна в алианса с желанието на Европа да запази водещата си роля в подкрепата за Киев.

По думите му САЩ са единствената страна, признала необходимостта от отстраняване на първопричините за кризата, включително въпросите на сигурността, свързани с евентуалното присъединяване на Украйна към НАТО.

Той добави, че засега не се вижда стремеж от страна на Вашингтон да закрепи договореностите с участието на Киев и да убеди Европа да не възпрепятства този процес.

За политиката на САЩ

Лавров заяви, че действията на САЩ на международната сцена често излизат извън рамките на международното право.

Той твърди, че американските действия спрямо президента на Венецуела Николас Мадуро са били мотивирани от интерес към петрола.

Според него преди междинните избори за Конгреса през ноември САЩ могат да предприемат нови рисковани външнополитически стъпки.

Лавров разкритикува американски политици, които оправдават свои действия с позоваване на Стария завет, като нарече подобни аргументи несериозни.

За Армения

Според руския външен министър арменското ръководство е поставило въпроса ребром с приемането на закон за европейската ориентация на страната и сега трябва да носи отговорност за това решение.

За Близкия изток

Лавров заяви, че САЩ изпитват затруднения в отношенията си с Иран и не знаят как да излязат от създалата се ситуация.

Той подчерта, че Русия подкрепя продължаването на диалога между Вашингтон и Техеран.

За Грузия

Според Лавров сегашното грузинско ръководство води прагматична политика и осъзнава възможните негативни последици от присъединяването към Европейския съюз, макар да продължава да заявява европейските си амбиции.