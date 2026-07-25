Класация на Острова: Слънчев бряг е вторият най-бюджетен курорт за семейства

Българите се оплакват от високите цени на морето, но класация на Острова показва и друга стана на монетата.

Слънчев бряг се оказва втората най-евтина дестинация за семейна почивка в Европа това лято, сочи подредбата на битирана от ританската служба Post Office, цитирана от Bulgaria ON AIR.

Пред него в класацията е единствено курортът Алгарве в Южна Португалия.

На каква база е направено подреждането?

Експертите сравняват цените на 10 основни туристически услуги, сред които чаша кафе, бутилка бира, минерална вода, двустепенно меню за възрастни и тристепенно семейно меню. Самолетните билети и настаняването не са включени в изчислението.

Според проучването в Слънчев бряг най-евтината семейна вечеря с напитки струва 85 евро, в сравнение с 91 евро в Алгарве.

От 22-те дестинации в списъка най-скъпа е Соренто, Италия, където основната туристическа кошница струва два пъти повече, отколкото в Алгарве, а именно 313 евро.