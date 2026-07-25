Рекордьорите: Коя е птицата, която лети 11 дни без прекъсване, без храна и сън (ВИДЕО)

Пъстроопашатият крайбрежен бекас е птицата, която може да лети над 11 дни без прекъсване, изминавайки над 12 000 километра без нито една почивка за храна, вода или сън.

Птицата прелита от Аляска до Нова Зеландия или Тасмания (над 13 500 км) над откритото море. Полетът отнема около 11 дни и 1 час непрекъснато махане с криле.

Тайната се крие във внимателната подготовка. Няколко седмици преди отпътуването бекаса започва да се храни интензивно, натрупвайки мастни запаси, които впоследствие служат като „гориво“ за целия полет. Птицата наддава значително на тегло, а по време на самия полет тялото постепенно преобразува тези мастни запаси в енергия, използвайки я изключително икономично.

Отделна загадка е как птицата се справя без сън.

Изминаването на такова разстояние изисква комбинация от няколко фактора: прецизна навигация, благоприятно време, добро физическо състояние и добре установен график на миграция. Ето защо сателитното наблюдение на морските бекас продължава и до днес – учените се опитват да разберат пълната картина на това явление.