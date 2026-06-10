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Коя е сексапилната половинка на тенис звездата Александър Зверев

София Томала - жената, която дава сила, баланс и подкрепа на германеца с руски корени

10.06.2026 | 20:54 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Знаете ли коя е половинката на тенисиста Александър Зверев?

36-годишната София Томала не само е плътно до своя любим, тя е доказателството, че дори в света на тениса и модата, любовта е възможна.

София Томала от години е в центъра на медийното внимание, не само като приятелка на Александър Зверев, но и като самостоятелна публична личност с утвърдено присъствие в модата, телевизията и предприемачеството. Двойката е заедно от около 2020 г., а връзката им постепенно се превърна в една от най-следените в света на спорта и лайфстайла, особено заради съчетанието между спортната кариера на Зверев и силната медийна индивидуалност на Томала.

Родена и израснала в Германия, София Томала произхожда от семейство с артистични корени, което естествено я насочва към света на сцената и камерите. Още в ранна възраст тя започва да се изявява в различни развлекателни формати, като постепенно изгражда имидж на разпознаваема телевизионна личност и модел.

Впоследствие развива и предприемаческа дейност, с което затвърждава позицията си отвъд стандартния образ на публична фигура.

Връзката ѝ с Александър Зверев започва тихо, но с времето се превръща в стабилна и видима част от живота на тенисиста. София често може да бъде забелязана по трибуните на най-големите турнири, където подкрепя Зверев в ключови мачове. Самият спортист неведнъж е споделял, че присъствието на неговата приятелка му носи спокойствие и увереност, което пряко се отразява върху представянето му на корта.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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