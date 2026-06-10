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Тръмп: САЩ ще нанесат много силен удар по Иран

Ще ги атакуваме

10.06.2026 | 19:21 ч. Обновена: 10.06.2026 | 19:21 ч. 18
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

САЩ ще нанесат много силен удар по Иран. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред репортери, предава Ройтерс.

 "Ще ги атакуваме, ще ги атакуваме много силно", каза Тръмп, цитирайки свалянето на хеликоптер "Апачи" от Иран в Ормузкия проток. "Ще видим какво ще се случи, но вчера ги ударихме силно и днес ще ги ударим отново силно."

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Тръмп каза още, че Техеран трябва да подпише споразумението с Вашингтон.

"Искаме споразумение, което да има смисъл, искаме споразумение, което да работи", каза той.

Американският президент допълни, че двете страни са били близо до постигането на споразумение, но според него иранските представители продължават да печелят време.

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