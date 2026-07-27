Меган Маркъл се показа по бански

Меган Маркъл показа снимки от лятната си ваканция с принц Хари и двете им деца - Арчи на 7 г. и Лилибет-Даяна на 5 г.

Първо виждаме как 44-годишната херцогиня на Съсекс и 41-годишният ѝ съпруг позират заедно в ресторант, като кадърът е черно-бял.

После пък Меган и дъщеря ѝ позират в гръб на плаж. Виждаме и как Арчи се разхожда в парк, като има красив залез.

По средата на поредицата една снимка очарова феновете. Кадърът отново е черно-бял и виждаме как Хари и Лили са в басейн. Момиченцето се премята във въздуха.

После пък следва фотос от плажа. Там принцът и децата влизат във водата, а Маркъл оше е на пясъка. Красавицата позира по изрязан цял черен бански и шапка, като демонстрира топ форма.

Има и кадри на красиви пейзажи.

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