Футболът обединява поколенията: Мексико даде старт на Световното първенство СНИМКИ

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Хора от целия свят, добре дошли в Мексико! Мексико ви посреща с усмивки от сърце, ние сме нация на многообразие, наследство и гордост. Футболът носи един и същ сърдечен ритъм. Обединява поколенията. Трофеят не се определя от един играч или нация, а от всички! Футболът обединява всички ни!

С тези думи светът вече е футбол. Церемонията по откриването на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада вече започна.Тя се провежда на легендарния стадион "Ацтека". Шоуто, което съчетава културно многообразие на трите страни домакини, ще даде старт на този празник на играта.

Първи на сцената излезе мексиканската рок група Maná, която успя да накара целият стадион да пее с нея. След тях публиката забавляваха Дани Оушън и J Balvin, преди да се появи най-чаканата звезда на вечерта - Шакира. Тя изпя Dai Dai- официалната песен на Световното първенство. С нея на стадиона беше и Burna Boy, който също участва в песента.

Това ще бъде най-дългото Световно първенство в историята и за първи път ще събере цели 48 отбора

Магията на световния футбол отново е тук, обещавайки повече от месец на незабравими битки и драма. Финалът на турнира, на който ще бъде определен новият световен шампион, ще бъде на 19-и юли в Ню Йорк.

Тази вечер беше достигнат исторически момент: легендарният стадион "Ацтека" в Мексико Сити ще стане първото място, което ще бъде домакин на мачове от три отделни световни първенства.

Именно тук през 1970 г. Пеле проведе майсторски клас, за да вдигне трофея с Бразилия. Шестнадесет години по-късно, през 1986 г., Диего Марадона се увековечи на същия терен, за да го спечели за Аржентина.

Първият двубой ще е между Мексико и Южна Африка

Ето ги и отборите на първите отбори, които ще влязат в двубой на това Световно първенство:

Мексико (4-1-2-3): Рангел; Монтес, Васкес, Рейес, Галярдо; лира; Гутиерес, Фидалго; Рейес, Хименес, Хинонес. Резерви: Асеведо, Очоа, Санчес, Алварес, Чавес М, Ромо, Пинеда, Варгас, Мора, Чавес Л, Вега, Хименес, Гонзалес, Уерта, Мартинес.

Южна Африка (5-3-2): Уилямс; Модиба Мбокази, Сибиси, Мудау, Окон; Мокоена, Ситоле, Адамс; Рейнърс, Фостър. Резерви: Чаин, Гос, Матулди, Ндамане, Кабини, Маханя, Корс, Мбата, Зване, Аполис, Мореми, Мофокенг, Масеко, Макгопа, Себелебеле.

Съдия: Уилям Сампайо (Бразилия)