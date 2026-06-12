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Свършва горивото в Крим, съобщават за недостиг в Русия

Украйна засилва ударите с дронове по линиите за снабдяване на полуострова

12.06.2026 | 08:26 ч. 56
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Бензиностанциите на контролирания от Русия Кримски полуостров останаха без бензин вчера, съобщиха очевидци на Ройтерс, на фона на ескалиращата украинска кампания срещу линиите за снабдяване на полуострова.

Очевидец в Севастопол, най-големият град на полуострова, съобщи, че в повечето местни бензиностанции няма гориво, а доставките едва успяват да задоволят нуждите дори при режима на нормиране, наложен през последните седмици.

Друг свидетел, в курортния град Евпатория, съобщи, че пред единствената работеща бензиностанция там има дълга опашка.

Украйна засилва ударите с дронове по линиите за снабдяване на полуострова, който Русия отне от Киев през 2014 г. Местните власти наложиха режим на нормиране на горивото, като някои храни също започват да липсват, посочва Ройтерс.

Медиите и социалните мрежи съобщават за недостиг на гориво в Русия в около дузина региони, според данни, събрани от Ройтерс. Освен контролирания от Русия Крим, само два региона в Сибир официално потвърдиха недостига.

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Повечето други региони заявиха, че ситуацията е под контрол и че някои смущения са били причинени от паническите покупки. Москва отрече да има проблеми с доставките на гориво.

В Москва руският вицепремиер Александър Новак заяви на правителствено заседание, че е издал инструкции за създаване на система за прогнози, за да се предпази от затруднения в разпределението на гориво и задоволяването на вътрешното търсене.
(БТА)

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Тагове:

войната в Украйна гориво Крим дронове недостиг Русия
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