Опасен сигнал от Сан Андреас: напрежението по разлома е рекордно за последното хилядолетие

Изследователи съобщават, че тектоничното напрежение, натрупващо се върху разломните системи Сан Андреас и Сан Хасинто, е достигнало най-високите си нива през последните 1000 години и в някои участъци може вече да надвишава тези нива, пише Euronews.

Въпреки че проучването предполага, че регионът може да има потенциал да генерира голямо и опустошително земетресение в бъдеще, то също така подчертава, че откритията са от решаващо значение за преоценка на опасностите от земетресения.

Учените разработиха компютърен модел, който симулира как напрежението се е натрупвало и се е освобождавало с течение на времето върху разломните системи Сан Андреас и Сан Хасинто в Южна Калифорния. Моделът се основава на приблизително 1000 години история на земетресенията, реконструирана от геоложки данни, включително радиовъглеродно датиране на изместени седименти и записи от дървесни пръстени.

Чрез пренасяне на тези исторически записи напред до наши дни, изследователите оцениха колко напрежение може да се е натрупало върху разломите днес.

Резултатите прогнозират, че напрежението в участъка Сан Хасинто-Бернардино е достигнало 3,6 мегапаскала, мярка за налягане върху определена област. Това е еквивалентното налягане на 360 метра под повърхността на океана.

Водещият изследовател Лилиан Буркхард от университета в Берн, Швейцария, каза пред Euronews, че макар това да не звучи толкова обезпокоително, мащабът на налягането е това, което тревожи експертите.

Една от основните области на фокус на изследването е проходът Кахон, където се пресичат двете големи разломни системи. Изследователите казват, че тази област понякога може да действа като "порта на земетресението", понякога блокирайки големите земетресения да прескачат от един разлом към друг, а друг път им позволявайки да преминат.

Друго от най-поразителните открития на изследването е, че при определени условия проходът Кахон може да позволи на разломите Сан Андреас и Сан Хасинто да се разкъсат заедно при едно и също земетресение.

Според учените подобен сценарий може да бъде далеч по-разрушителен от голямо земетресение,

включващо само един разлом. Събитие от този вид може да засегне райони, в които живеят милиони хора, включително Лос Анджелис, както и Сан Бернардино, Ривърсайд и долината Коачела.

Изследването показва, че напрежението, което обикновено се очаква да бъде освободено от големи земетресения, продължава да се натрупва дълго време и сега може да е достигнало безпрецедентни нива.

Изследователите подчертават, че изследването не трябва да се тълкува като предсказване на времето на предстоящо земетресение, тъй като е невъзможно да се определи точното време на такива събития.

Те обаче отбелязват, че откритията биха могли да подобрят анализите на опасността от земетресения за региона и да помогнат за насочване на планирането на инвестициите в инфраструктура, актуализирането на строителните норми и засилването на готовността за извънредни ситуации.

Екипът казва, че подходът за моделиране, използван в проучването, не се ограничава само до Калифорния и може да се приложи и към сложни разломни пресечни точки в други части на света. Поради това те се стремят да превърнат метода в общ инструмент, който може да се използва в бъдеще за оценка на рисковете от земетресения, породени от множество разломни системи.