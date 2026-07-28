Защо Русия засилва връзките си с Мадагаскар: Отговорът е в географията

Русия изгражда отношения с новите власти на Мадагаскар. Тези приятелски стъпки са мотивирани, отчасти, от стратегическото местоположение на острова близо до Мозамбикския канал, пише Bloomberg.

Около една трета от доставките на суров петрол на Мадагаскар преминават през пролива, но въпреки това Мадагаскар има ограничени икономически ресурси.

Островът заема ключово географско местоположение. Москва е заинтересована от сътрудничество с нови партньори, заключи агенцията.

Русия полага големи усилия да установи по-тесни връзки с новите управляващи в Мадагаскар, откакто те извършиха преврат през октомври. Въпросът беше защо, като се има предвид, че този огромен, но относително слабо населен остров в Индийския океан е една от най-бедните държави в света, няма голямо дипломатическо влияние и представлява ограничен икономически интерес.

Причините за ухажването, включително доставки на оръжие и лични охранители за малагасийския президент Майкъл Рандрианирина, сега стават по-ясни.

Мадагаскар се намира на Мозамбикския проток,

през който преминава една трета от световния суров нефт. А Русия, чийто нефт е обект на санкции от икономическите велики сили, включително САЩ и Европейския съюз, поради войната ѝ срещу Украйна, се нуждае от нови пазари.

В края на май правителството на Мадагаскар обяви, че Москва може да построи съоръжения за съхранение на гориво на острова, което би било полезен стратегически преходен пункт за руския износ. Няколко седмици по-късно парламентът на страната тихо одобри закон за национализиране на вноса на петролни продукти.

Този ход сложи край на споразумение с група частни компании, което датира от четвърт век. Фирмите, сред които TotalEnergies и Vitol, провеждаха търгове и разпространяваха нефтопродукти в страната.

Те се притесняват дали сега няма да бъдат принудени да търгуват със санкциониран петрол. Това би могло да доведе до санкции за тях и потенциално за техните клиенти.

Все пак не е сигурно, че Мадагаскар ще се снабдява с петрол единствено от Русия. Правителството е провело преговори с Оман, а данните за проследяване на кораби показват, че танкер е на път от Китай към пристанището Тоамасина. Според източници това е почти безпрецедентно, тъй като доставките не са поръчани от компаниите, които досега са осъществявали търговията с гориво на острова.

Ясно е, че военните управници на Мадагаскар искат да избират сами своите приятели и партньори.