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Земетресение от 5,1 по Рихтер в Гърция

Епицентърът е в морето край полуостров Пелопонес

15.06.2026 | 08:00 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Земетресение с магнитуд от 5,1 по скалата на Рихтер е било регистрирано в морето край полуостров Пелопонес, Южна Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Епицентърът на труса, който е станал в 21:17 ч. в неделя, е бил на 16 км южно от Метони край югозападните брегове на полуострова. Дълбочината на огнището по данни на гръцкия Институт по геодинамика е била 9,1 км., предаде БТА

Земетресението е предизвикало уплаха сред много жители и било усетено в голяма част на териториалната единица Месиния. Няма информация за пострадали хора, а властите извършват огледи за евентуални материални щети.

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