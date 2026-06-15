Четири европейски държави готови за мисия в Ормузкия проток

Германия, Франция, Обединеното кралство и Италия заявиха след обявеното мирно споразумение между САЩ и Иран, че са ангажирани с подкрепата за отварянето на Ормузкия проток, включително чрез съвместна мисия за осигуряване на свободното корабоплаване, съобщи ДПА.

Спешното отваряне на протока с „безусловна и неограничена свобода на корабоплаването е от първостепенна важност“, се казва в съвместно изявление на германския канцлер Фридрих Мерц, френския президент Еманюел Макрон, британския премиер Киър Стармър и италианския министър-председател Джорджа Мелони.

„Ние сме готови да изиграем своята роля за постигането на това, в съгласие със съответните наши конституционни изисквания, включително чрез строго отбранителна и независима мисия за осигуряване на търговското корабоплаване и провеждане на разминиращи операции“, се казва в документа.

Четиримата лидери също така отново потвърждават позицията си, че на Иран никога не трябва да бъде позволено да придобие ядрено оръжие. „Сега е жизненоважно да бъдат проведени детайлните преговори и това споразумение да бъде приложено бързо и цялостно. Готови сме да подкрепим тези усилия“, се казва в изявлението.

Четирите страни посочиха перспективата да вдигнат на по-късен етап санкциите срещу Иран, стига Техеран да предприеме ясни и верифицируеми стъпки по отношение на ядрената си програма.

(БТА)