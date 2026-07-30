Ирина Шейк си хвана ново младо гадже, бившият на Кендъл Дженър

Ирина Шейк и Девин Букър предизвикаха слухове за зараждащ се, летен романс, след като за последните няколко дни бяха засечени заедно цели два пъти.

Ако новината е вярна, това ще е третият елитен спортист, който хваща около на руската красавица след Кристиано Роналдо и Том Брейди.

Руският супермодел и баскетболната звезда от отбора "Phoenix Suns" бяха уловени от папараците да се забавляват заедно като приятели, но връзката им остава доста подозрителна.

40-годишната бивша половинка на холивудската звезда Брадли Купър и 29-годишната звезда от НБА, който пък в миналото излизаше с модела Кендъл Дженър, са доста нетипична двойка, предвид разликата и във възрастта им.

Ето как започнаха слуховете за Девин Букър и Ирина Шейк

В неделя (26 юли) клюкарският профил в Instagram, DeuxMoi, сподели снимка на мъж, излизащ от заведение в Хамптънс, който е разпознат като Девин. Според очевидци играчът от НБА е бил с Ирина Шейк по-рано същия ден на ресторант.

В понеделник (27 юли) DeuxMoi публикува видео от парти. На него се е вижда как Девин и Ирина са забелязани отново на нощно заведение.

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