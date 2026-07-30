Документирането на престъпленията на ВСУ трябва да приключи с пълноценен наказателен процес по аналогия с процесите срещу нацистките престъпници, които СССР проведе след Великата отечествена война. Това заяви заместник-председателят на Съвета за сигурност на РФ, председател на „Единна Русия“ Дмитрий Медведев на среща с участниците във Всеруския младежки форум "Гвардейск", предава ТАСС.

"Всичко, което са направили тези бандеровци, нацисти, това не е просто протоколиране и процесуално оформление. В крайна сметка това трябва да се превърне в пълноценен наказателен процес. Точно както го правеше Съветският съюз след края на Втората световна война, и ние трябва да направим същото", каза Медведев.

Той подчерта, че именно Съветският съюз е извършил мащабна работа по привличането на нацистките престъпници към отговорност. Медведев отбеляза, че въпреки известността на Нюрнбергския процес, броят на осъдените в неговата рамка е бил относително малък.

"Всички знаят за Нюрнбергския процес. Но той беше дълъг и мащабен. В крайна сметка обаче броят на осъдените нацисти беше малък. А на смъртно наказание чрез обесване бяха осъдени съвсем малко хора", добави той.