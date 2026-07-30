Зеленски: Русия е използва ракета от Северна Корея за атаката

По предварителна информация Русия е използвала севернокорейска ракета при атаката срещу украинско село, при която бяха убити шестима души, съобщава президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

"В Радушне руснаците използваха ракета от Северна Корея за първи път от дълго време - това показва предварителната информация", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

"Съюзът между московските негодници и лудия режим в Северна Корея (e) за ракети, за севернокорейския контингент тук, в Европа, на нашата граница, и за убийствата на нашите украински деца", добави лидерът.

Русия и преди е атакувала украински обекти със севернокорейски ракети, но повторната им употреба след продължително прекъсване предполага, че Москва е получила нови запаси от тези оръжия в момент, когато засилва ракетните си атаки срещу Украйна, посочи военен пред Ройтерс.

По-рано Зеленски съобщи, че силите на Москва са атакували страната му с десетки ракети и много дронове, в резултат на което са убити осем души. Президентът се оплака от липсата на боеприпаси за противовъздушната отбрана и призова съюзниците си да окажат помощ.

Според военните източници на Ройтерс последният път, когато Украйна е потвърдила руски удар със северокорейска ракета, е бил на 8 август 2025 година.

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Русия започна да изстрелва срещу Украйна севернокорейски балистични ракети с малък обсег КН-23 и КН-24 в края на 2023 година.

Северна Корея е близък съюзник на Русия през по-голямата част на конфликта в Украйна.

Освен ракетите тя ѝ предостави и хиляди военнослужещи, както и милиони артилерийски снаряди. / БТА