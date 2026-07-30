След равенство с Апоел, Лудогорец няма да играе в Европа

Лудогорец претърпя истински крах, след като се раздели с Европа още на старта на похода си в Лигата на конференциите. Разградчани отпаднаха във втория квалификационен кръг на турнира след 2:2 на реванша срещу Апоел Тел Авив, проведен на стадион “Хювефарма Арена“ в Разград.

Така “орлите“ отпаднаха неочаквано рано от евротурнирите. Израелците продължават след общ резултат 4:2.

Двубоят в Разград започна зле, след като Еманюел Боатенг откри резултата в 16-ата минута. В 39-ата минута Квадво Дуа профука дузпа за Лудогорец. Все пак след почивката надеждите на разградчани се върнаха за малко. Текпетей изравни в 47-ата минута, а в 54-ата минута Алберто Салидо направи пълен обрат. Еманюел Боатенг обаче вкара втория си гол в срещата в 58-ата минута за крайното 2:2. До края Лудогорец не успя да стигне поне до победата. За гостите игра бившият капитан на Левски Андриан Краев.

Още с началото на срещата агитката на Апоел запали факли и димки. Над стадиона в Разград се разстели димна завеса, която наложи срещата да бъде спряна за кратко. Същото се случи и в първата среща, играна в Унгария.

След няколкоминутно спиране, играта бе подновена около десетата минута.

В 16-ата минута гостите вкараха и увеличиха аванса си в общия резултат на 3:0. Став Ториел получи отдясно, напредна и пусна ювелирен успореден пас към Еманюел Боатенг, който от близка дистанция прониза Хендрик Бонман. При подаването Едвин Куртулуш направи шпагат, но се размина с топката.

В 27-ата минута Шанде Силва получи топката около границата на наказателното поле и нанесе опасен удар към горния ляв ъгъл, а Хендрик Бонман изби в корнер.

Половин час игра след началото топката попадна в мрежата на Апоел, но гол за Лудогорец нямаше. Бърнард Текпетей нанесе мощен диагонален удар, който се отклони в крака на Квадво Дуа и направи топката неспасяема за вратаря, но швейцарецът бе в засада. Секунди преди това Асаф Тцур парира шут на Станич.

В 39-ата минута Лудогорец получи дузпа. Сон получи в наказателното поле и шутира, а топката срещна ръката на капитана Майембо. Ситуацията не подлежеше на разглеждане поради липсата на ВАР. Квадво Дуа се нагърби с изпълнението, стреля към долния десен ъгъл, а Асаф Тцур изби.

В 44-ата минута Став Ториел бе изведен по левия фланг на контраатака, спечели доста метри с пробив, навлезе в наказателното поле и с шут в близкия десен ъгъл намери очертанията, но Бонман се справи. Лудогорец не показа никаква идея в добавеното време, а и като цяло изпрати слабо полувреме - закономерно с пасив.

Второто полувреме започна по перфектен начин за Лудогорец - с гол. Бърнард Текпетей получи подаване от Петър Станич, след което се възползва от празното пространство, за да напредне, а с премерен шут в долния ляв ъгъл отбеляза за 1:1.

В 54-ата минута Лудогорец направи пълен обрат и намали пасива си в общия резултат до 2:3. В отбраната на Апоел настана хаос след центриране, а при опита за изнасяне на топката Ивайло Чочев отне, Салидо пое и с плътен шут в близкия долен ляв ъгъл вкара - 2:1.

Гостите бързо върнаха аванса си от два гола след нелепа грешка в отбраната на Лудогорец. Рой Алукин получи извеждащ пас по левия фланг и веднага центрира, Ногейра изчисти в тялото на Недялков, Боатенг се ориентира отлично и вкара в горния ляв ъгъл за 2:2.

Последва натиск на Лудогорец в следващите минути. Опасен удар на Текпетей бе блокиран, а след това защитата на Апоел се справи с няколко коварни центрирания. В 72-рата минута Став Ториел проби отдясно в наказателното поле и стреля опасно, но над вратата на Бонман. Малко след това шут на Станич излезе в аут.

В 79-ата минута Емерсон Родригес нанесе много опасен удар от средна дистанция към долния ляв ъгъл, спасен от вратаря. Две минути по-късно колумбиецът пак пробва късмета си, този път от наказателното поле, а защитник блокира.

До края Лудогорец не успя да стигне поне до победата и се прости с Европа.

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