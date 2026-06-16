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Осъдиха на 4 г. швед, принудил съпругата си да проституира с над 100 мъже

Мъжът е признат за виновен в сводничество, опит за изнасилване, нападение и заплахи

16.06.2026 | 14:30 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мъж в Швеция беше осъден на четири години и пет месеца затвор за това, че е експлоатирал "безмилостно" съпругата си, принуждавайки я да проституира с повече от сто мъже, предаде Франс прес.

Подсъдимият е признат за виновен в "сводничество при утежняващи вината обстоятелства", както и в опит за изнасилване, нападение и заплахи, според прессъобщение за случая, който шокира Швеция.

По време на разследването са идентифицирани около 120 клиенти, като 29 от тях са подведени под отговорност, а 28 – осъдени.
(БТА)

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Тагове:

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