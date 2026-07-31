Санчес: Мигрантската криза е нарушение на териториалната цялост

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Министър-председателят на Испания Педро Санчес отправи послание за подкрепа към жителите на Сеута на фона на миграционната криза, като заяви, че "цяла Испания е с тях“, и призна "тежките изпитания“, през които преминава населението.

"Разбираме емоционалното напрежение, на което са подложени хората в Сеута“, каза испанският премиер.

Санчес определи случилото се като :нарушение на териториалната цялост на Испания“ - действие, което според него "заслужава нашето порицание и осъждане в най-категорична форма“.

Министър-председателят припомни също, че Мелиля (втономен испански град, разположен в Северна Африка, бел. ред.) е преживяла подобна ситуация през 2021 г., и подчерта, че и двете автономни територии изискват изключително внимание от страна на правителството.

Гарантиране на сигурността

В този контекст Санчес увери, че правителството ще мобилизира всички необходими ресурси за опазване на сигурността в Сеута. "Испанското правителство ще впрегне всички държавни ресурси, за да гарантира сигурността в Сеута“, заяви премиерът.

Що се отнася до причините за кризата, Санчес подчерта, че според проведените разговори с мароканските власти, ръстът на случаите на незаконно влизане се дължи на "тълкуване в собствен интерес от страна на престъпни групировки“ на съдебно решение относно репатрирането на хора, влизащи в страната с плуване, тъй като те смятат, че в такива случаи липсва физическа граница.

"Работим с Мароко, за да ускорим обработката на досиетата и репатрирането на пристигналите мигранти. Благодарим за сътрудничеството на мароканските власти. Случилото се вчера нарушава тенденцията към намаляване на нелегалните миграционни потоци. Тази година потокът от мигранти беше намалял с 37%“. Това, което се случи, е нарушение на териториалната цялост на Испания в Сеута. А в основата на всичко това стои опитът на мафиите да се възползват от решение на Върховния съд, което се разпространи като пожар в социалните мрежи и гласи, че тези, които влизат по море, няма да бъдат репатрирани", каза Санчес.

В заключение министър-председателят защити правителствената политика в областта на миграцията и посочи, че Испания е успяла трайно да намали потоците от незаконна миграция. "Отчитаме систематичен спад от над 30% при случаите на незаконно пристигане“, обобщи той.

Гражданската гвардия

По-рано днес в опит да се удържи мигрантската вълна испанското правителство разположи военни части.

Въоръжените сили оказват съдействие на Гражданската гвардия в града с население от около 80 000 души с цел "поддържане на сигурността в Сеута“, съобщиха испански медии.

Видеа, разпространявани в социалните мрежи, показаха как в четвъртък стотици мигранти или разбиват граничните порти, или плуват от Мароко към испанския анклав. Най-малко 19 души са загинали при опита си да стигнат до Испания, съобщиха от полицията за испанската обществена медия RTVE.

Мунаим - марокански спортист, който в миналото е представял страната си на международно ниво като състезател по плажен футбол, е бил сред десетките хиляди хора, преминали границата с испанския град Сеута в четвъртък.

"Дойдох в Сеута, защото още от дете исках да отида в Испания. Надявам се да стана професионален футболист в Испания“, добави той пред The ​​Telegraph.

"По време на прехода имаше толкова много хора - деца, възрастни, жени и мъже“, разказва той, но въпреки опасността Мунаим настоява, че нито за миг не е обмислял да се върне назад.

Според него в основата на това решение стои надеждата да осигури на семейството си възможности, каквито смята, че не може да намери у дома: "Правя го заради семейството си. Единственото, за което моля, е да ме споменават в молитвите си".

За лявото правителство на Санчес кризата може да се превърне в дипломатически кошмар, пише Politico.