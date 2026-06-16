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Закъснял подарък: Канцлерът Мерц подари футболна тениска на Тръмп

Ние сме в един отбор, написа канцлерът в социалната мрежа

16.06.2026 | 17:07 ч. 6
Reuters

Reuters

Докато Световното първенство по футбол е в разгара си, канцлерът на Германия Фридрих Мерц беше готов със закъснял подарък за рождения ден на президента Тръмп.

70-годишният Мерц подари на 80-годишния Тръмп персонализирана фланелка "Тръмп 47“ на германския национален отбор по футбол по време на работна среща на световните лидери, свързана с войната на Русия срещу Украйна.

"Честит закъснял 80-ти рожден ден, @POTUS. В края на краищата, ние сме в един и същи отбор“, написа Мерц в социлната мрежа X.

Американският президент учтиво прие фланелката, като я показа за кратко за фотографите, преди да я сгъне и постави на масата до себе си, пише The New York Post.
Мерц има опит с подаръци, предназначени да спечелят одобрението на Тръмп.

Миналата година канцлерът подари на президента стик за голф и копие в златна рамка от акта за раждане на дядото на Тръмп по бащина линия, който е израснал в Западна Германия, преди да емигрира в САЩ.

САЩ са съвместни домакини на четиригодишния футболен турнир с Мексико и Канада, чийто премиер Марк Карни също присъства на срещата.

И националните отбори на САЩ, и Германия започнаха с победи миналата седмица, като американците победиха Парагвай с 4:1 в петък, докато мандшафтът разгроми Кюрасао със 7:1 в неделя.

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Тагове:

Фридрих Мерц Доналд Тръмп Г-7 подарък рожден ден
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