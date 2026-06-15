Поколенческата катастрофа на Тръмп, Буш и Клинтън

През 1992 г., когато Бил Клинтън спечели президентските избори над Джордж Х. У. Буш, преходът на власт беше съпроводен от вълна от коментари за поколенията.

Изборите отбелязаха смъртта на забележителен списък от седем последователни президенти, родени през първата четвърт на 20-ти век и чиито ранни кариери бяха оформени решително от службата във Втората световна война. По това време изглеждаше, че това поколение - 32 години от идването на Джон Ф. Кенеди до оттеглянето на Буш - е витаело над културата за дълъг период.

Поколение, което съсъпва политиката

Рожденият ден на Доналд Дж. Тръмп подтиква към осъзнаване. Децата от 1946 година са на път да се извисяват над американския живот още по-дълго, пише в анализа си Politico.

Няколко седмици след Тръмп, на 6 юли в Кънектикът е роден Джордж У. Буш. След това, на 19 август, в болницата "Джулия Честър“ в Хоуп, Арканзас, се ражда най-младият и първият, достигнал президентския пост: Клинтън, чиято фамилия тогава беше Блайт.

Това са трима американски президенти, които навършват 80 години това лято, стари мъже по всички показатели. Те имат коренно различни стилове, темпераменти и цели за страната си, но са обединени по някои важни начини - всеки по свой начин и по своето време са били необикновено талантливи политици.

И тримата са и най-изявените представители на поколението, което съсипа американската политика.

Клинтън, Буш и Тръмп със сигурност носят значително различна вина за упадъка на американската политическа култура. Но и трите деца на 1946 г. са централни герои в десетилетна история, в която американците са все по-травмалистични в политическата си принадлежност; все по-груби и обидни в публичния дискурс; по-озадачени и презрителни към онези, които не са съгласни; по-малко доверие в правителството и повечето други институции на естаблишмънта, по-малко уверени в способността на страната надеждно и рационално да се управлява или да постигне консенсус за решаване на дългосрочни проблеми, или дори да се споразумее за най-основните стандарти за правилно и грешно.

Гранясало наследство

В сферата на политиката наследството е гранясало. Това беше поколение, чиято политика се определяше от един-единствен въпрос: "На коя страна си?“. Спорът за отговора държи страната загрижена вече шест десетилетия.

Склонността на това поколение към морализиращ вид политика, в която опонентите са не само погрешни, но и фундаментално погрешни, дори зли, започна в университетските кампуси през 60-те години на миналия век в спорове за Виетнам и дали човек гледа със съчувствие или презрение на разцъфтяващата контракултура.

Малцина си представяха, че различните превъплъщения на тези ранни спорове ще продължат и в зряла възраст, а сега и в напреднала възраст. Политиката от 90-те години на миналия век беше морална игра, противопоставяща Бил Клинтън, спечелил Белия дом, обещавайки да отмени "десетилетието на алчност и егоизъм“ през 80-те години на миналия век по времето на Рейгън, срещу Нют Гингрич и самопровъзгласилите се републикански революционери, които се стремяха да използват сексуалните прегрешения на Клинтън, за да го изгонят от поста.

11 септември за кратко изглеждаше като събитие, което ще надхвърли политическите разделения и ще обедини страната около споделени убеждения. Скоро обаче конфронтационният стил на лидерство на Джордж У. Буш и решението му да води война не само в Афганистан, но и в Ирак, означаваха, че националната сигурност се превърна в още една тема, на която да се задава въпросът на коя страна си. Комбинацията от войните на Буш и финансовия срив през 2008 г. бяха ключови предпоставки за по-късното завземане на властта от Републиканската партия от Доналд Тръмп.

В исторически план политическите спорове, независимо колко разгорещени или дори насилствени са били, са били средство за решаване на важни съществени въпроси. Историкът Джеймс Г. Рандал през 1940 г. нарича парада от провалили се лидери и съдии от Върховния съд през 40-те и 50-те години на 19-ти век "поколението на грешките“, чието предполагаемо късогледство и помпозност доведоха до насилствена Гражданска война. Повечето по-късни историци отхвърлиха това описание. Нямаше среден път или постепенно средство, което да предотврати кулминационен конфликт за робството, най-важният въпрос от първия век на страната.

Днешната политика

В днешната политика, за разлика от това, самият аргумент и поводът да се критикува опозицията често са по-важни от същността на аргумента. Ето как републиканците могат да се обединят зад Тръмп по въпросите на Иран, тарифите или пресечната точка на президентските решения с интересите на семейния бизнес, дори когато неговите политики се различават от техните собствени минали позиции и те несъмнено биха осъдили горчиво абсолютно същите избори от президент демократ.

Това подчертава няколко отличителни черти на политиката на това поколение.

Първо, те често се въртят около въпроси за ценности и добродетели. Това е различен акцент от аргументите на предишното поколение, които по-често бяха за материални неща. Ако един човек смята, че пределните данъчни ставки трябва да бъдат 40 процента, а друг смята, че трябва да бъдат 30 процента, те може да се борят страстно, но в крайна сметка е доста лесно да се постигне компромис на 35. През 1990 г., за разлика от това, Гингрич изпревари политиката на Тръмп с 25 години, когато е съавтор на известна бележка, призоваваща републиканците да обвиняват опонентите си с език като "болни“, "предатели“, "странни“, "корумпирани“ и "жалки“.

Хилари Родъм Клинтън обикновено не говореше по този начин публично, но имаше известния епизод, когато тя разкри на събитие за набиране на средства, което смяташе за частно, мнението си, че половината от поддръжниците на Тръмп принадлежат към „кошница от окаяни“ с расистки или сексистки възгледи. Езикът на културните войни оставя малко какво да си кажат опонентите.

Което води до втори подпис на политиката на поколението от 1946 година - те остават хронично нестабилни. В други глави от американската история големи въпроси са били решени с нов консенсус. Битките през 30-те години на миналия век за Новия курс, включително създаването на социално осигуряване, са били толкова страстни, колкото всичко в съвремието. По времето, когато Дуайт Айзенхауер връща Белия дом на републиканците през 50-те години на миналия век, както той, така и избирателите са се отдръпнали. Ричард Никсън също не искал да продължава да спори през 70-те години на миналия век относно приемането на Medicare и Medicaid при Линдън Джонсън през 60-те години. За разлика от тях, републиканците от MAGA все още са готови за битка относно Закона за достъпни здравни грижи на Барак Обама 16 години след приемането му.

Това е последното нещо, което може да се каже за бебетата от 1946 година - те съществуват от много дълго време и има голяма вероятност да съществуват още доста дълго.

През 1946 г. средната продължителност на живота на американските президенти е била 68 години. Рузвелт, доминиращата фигура в американския живот в продължение на дванадесет години – подвиг, който Тръмп скоро ще повтори – е починал предходната година на едва 63-годишна възраст.

През последния половин век, започвайки с Джералд Форд, президентите средно са умирали на 95-годишна възраст.

По един или друг начин, поколението, което е превъзхождало президентите от лятото на 1946 г., ще продължи да настоява да знае "на коя страна сте“, докато отговорът не бъде "страната, която е шест фута под земята“.