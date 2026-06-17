Двойна огнева мощ за HIMARS: САЩ представиха най-значимото обновление на системата

Мобилните артилерийски ракетни системи (HIMARS), HIMARS FLEX, бяха проектирани да отстранят няколко оперативни недостатъка, които стават все по-очевидни поради последните конфликти и развиващите се военни изисквания. По-специално, новият вариант отговаря на изискванията за по-голяма огнева мощ, подобрена гъвкавост, подобрена оцеляемост и намалена логистична тежест. Един от основните проблеми с оригиналната HIMARS беше ограниченият ѝ капацитет за боеприпаси. Оригиналната пускова установка носеше само една ракетна установка, което означава, че може да изстреля шест ракети GMLRS или една ракета ATACMS, преди да се наложи презареждане. След изчерпване на боеприпасите си, пусковата установка трябва да се оттегли до точка за презареждане, създавайки временна празнина в способността си да атакува цели. HIMARS FLEX се справя с това ограничение, като въвежда пускова установка с две установки, удвоявайки бордовия капацитет за боеприпаси и позволявайки на превозното средство да атакува повече цели преди презареждане, пише MWM.

HIMARS FLEX се справя с предизвикателството на бързите технологични промени чрез своята модулна архитектура FLEXFires. Вместо да изисква напълно нова пускова установка всеки път, когато се въвеждат нови боеприпаси, системата е проектирана да побере бъдещи ракети и софтуерни подобрения с минимални модификации. Тази отворена архитектура намалява дългосрочните разходи, като същевременно гарантира съвместимост с развиващите се възможности за прецизни удари и противовъздушна отбрана. Друг проблем, който дизайнът се стреми да реши, е нарастващата нужда от многофункционална гъвкавост на бойното поле. Вместо да функционира единствено като ракетна артилерийска система, HIMARS FLEX е проектирана да изстрелва много по-широк набор от ефектори, включително противовъздушни и противоракетни отбранителни прехващачи като PAC-3. Това трансформира пусковата установка в модулна платформа, способна да превключва между офанзивни мисии за дълбоки удари и отбранителни задачи за противовъздушна и противоракетна отбрана, позволявайки на командирите да се адаптират бързо към променящите се условия на бойното поле. Това отразява интеграцията на вторична способност за противовъздушна отбрана, използваща PAC-3 в системата за крилати ракети Typhon Mid-Range Capability.

HIMARS FLEX е проектирана да запази силните страни, които направиха оригиналната HIMARS успешна,

като същевременно разшири възможностите ѝ. Въпреки че носи значително повече огнева мощ и поддържа допълнителни типове мисии, тя е предназначена да запази висока стратегическа мобилност, включително транспортируемост от самолети C-130, което позволява бързото ѝ преразпределение към разпръснати оперативни места в театри на военните действия като Тихия океан. В комбинация с опционалните си функции за автономна работа, системата отразява по-широка промяна към по-устойчиви на оцеляване, модулни и мрежови огън на далечни разстояния, способни да работят в силно оспорвани среди.

HIMARS е преминал обширни бойни тестове в Украйна и е използван за насочване към множество важни цели, включително унищожаване на пускови установки и радари от противовъздушните отбранителни системи С-400, унищожаване на други радарни системи и неутрализиране на руските балистични ракетни установки „Искандер-М“. Членовете на НАТО са разположили HIMARS за множество важни учения близо до руска територия, като в началото на февруари американската армия проведе стрелби с помощта на системите близо до Клайпеда, Литва, на около 50 километра от руската граница, което беше широко интерпретирано като демонстрация на сила. В средата на януари артилерийските части на американската и литовската армия проведоха разширено обучение за оперативна съвместимост, съсредоточено върху използването на HIMARS, в тренировъчния полигон Пабраде в източна Литва. Разполагането на HIMARS не е ограничено до Съединените щати, като полската армия е разположила HIMARS във Финландия за участие във военните учения на НАТО „Swift Response 25“ през май 2025 г., като част от по-широк принос, който включва личен състав както от 1-ва ракетна бригада, така и от 6-та въздушно-десантна бригада.