След успеха им в Украйна: Канада купува 26 системи HIMARS

Канада обяви, че през януари 2026 г. е финализирала сделка за закупуване на 26 ракетни артилерийски системи HIMARS от Съединените щати за приблизително 1,9 милиарда долара, което дава на канадската армия първата ѝ възможност за прецизни удари с голям обсег и оръжие, което Украйна използва с опустошителен ефект срещу руска логистика, складове за боеприпаси и командни пунктове на стотици километри оспорвана територия.

Споразумението между правителствата по програмата на САЩ за продажби на военни в чужбина обхваща пускови установки, първоначален запас от боеприпаси, резервни части, обучение и поддържащи услуги, като доставките се очаква да започнат през 2029 г., пише Defence.

HIMARS, високомобилната артилерийска ракетна система, е колесна ракетна установка, която изстрелва GPS-насочвани боеприпаси с прецизност, с която конвенционалната артилерия не може да се сравни, на разстояния, които конвенционалната артилерия не може да достигне. Системата се монтира на стандартно петтонно шаси на военен камион, което я прави транспортируема по въздух от самолет C-130 Hercules, разполагаема в обширната територия на Канада, включително Арктика, и достатъчно мобилна, за да стреля и да се премести, преди радарът за контрабатарея да може да насочи ответен огън. Всяка пускова установка носи един контейнер с шест управляеми ракети или една ракета с по-голям обсег, презарежда се за минути от снабдително превозно средство и може да поразява цели на разстояния над 70 километра (43,5 мили) със стандартни GPS-насочвани боеприпаси. В комбинация с боеприпасите с по-голям обсег, които Канада специално описва в своето съобщение, системите могат да поразяват цели на разстояния над 300 километра (186 мили), обхват, който достига далеч отвъд всяка артилерийска система, използвана преди това от канадската армия, и който покрива стратегически цели, включително вражески логистични възли, летища и военноморски кораби.

Цифрата за обхват от 300 километра (186 мили) сочи към ракетата Precision Strike Missile, известна като PrSM,

която Lockheed Martin е разработила за платформата HIMARS и която представлява скок от поколение отвъд армейската тактическата ракетна система, която по-ранните подразделения HIMARS можеха да изстрелват. На този обсег канадска батарея HIMARS, разположена в южна Онтарио, би могла да поразява цели в залива Сейнт Лорънс. Разположена в канадската Арктика, системата може да застраши корабните пътища и военната инфраструктура в обширна морска област, която Канада отдавна се бори да наблюдава и защитава с активите, с които разполага. В прессъобщението изрично се отбелязва, че системите са проектирани да интегрират бъдещи наземни противокорабни ракетни възможности, като се посочва именно това крайбрежно и арктическо приложение за отбрана като основно изискване, наред с мисията за сухопътна атака.

Генерал-лейтенант Майкъл Райт, командир на канадската армия, описа какво предлага HIMARS за сухопътните сили: „Високомобилната артилерийско-ракетна система ще даде на армията мобилна, прецизна ударна способност с голям обсег, която може да бъде разположена в цяла Канада, включително Арктика, и в чужбина, използвайки съществуващи самолети на Кралските канадски военновъздушни сили. Когато се интегрира с други съвременни възможности, като самоходни артилерийски системи, сензори и командване и контрол, тя ще засили способността на Канада да възпира агресията, да защитава нашия суверенитет и да защитава канадците.“

Използването на HIMARS от Украйна от средата на 2022 г. насам предостави най-изчерпателната реална демонстрация на това, което системата може да направи в конфликт с висока интензивност срещу сложен противник. Украинските сили използваха малък брой пускови установки HIMARS, никога повече от няколко десетки едновременно, за да унищожават систематично руски складове за боеприпаси, командни пунктове, логистични мостове и щабове на окупирана територия, което намалява способността на Русия да поддържа офанзивни операции на стотици километри фронт. Прецизността на системата, съчетана с предимството ѝ в обсега пред руската ракетна артилерия по време на въвеждането ѝ, я направи може би най-значимата западна оръжейна система през първите две години от конфликта. Канада закупува 26 пускови установки, флотилия, която би представлявала едно от по-големите разполагания на HIMARS извън самите Съединени щати.

Общата цена на придобиване от 2,6 милиарда канадски долара, приблизително 1,9 милиарда долара по текущите валутни курсове, обхваща не само пусковите установки, но и цялата система, включително управление на проекта, инфраструктура, обучение и средства за непредвидени разходи. Това цялостно отчитане на разходите отразява как Канада структурира големи поръчки за отбрана: основната цифра представлява пълната стойност на програмата, а не само хардуера, което прави цифрата да изглежда по-голяма, отколкото би предположило просто сравнение само на пусковите установки, но също така я прави по-честно представяне на това, което всъщност изисква разполагането на капацитета.

Политиката на Канада за индустриални и технологични ползи, която се прилага за всички големи поръчки за отбрана над определена прагова стойност, изисква Lockheed Martin да инвестира в канадската промишленост като условие за договора, интегрирайки канадски компании в глобалните вериги за доставки, финансирайки научноизследователска и развойна дейност в Канада и подкрепяйки малките и средни предприятия. Това изискване за индустриален офсет не променя какво купува Канада, но оформя как икономическите ползи от поръчката се връщат обратно в канадската икономика, вместо да се прехвърлят изцяло към американското производство.

Графикът за доставка за 2029 г. означава, че канадската армия ще чака три години от публичното обявяване, преди да пристигнат първите пускови установки, график, който отразява както производствения график на съществуващите поръчки за HIMARS от множество съюзнически държави, така и подготовката на инфраструктурата, която изисква получаването на нов клас система. Трябва да се установят тръбопроводи за обучение, да се построят съоръжения за поддръжка, да се изгради капацитет за съхранение на боеприпаси и да се разработи доктрина, преди нова система да може да бъде въведена в експлоатация, а не просто да бъде приета.