САЩ тества тактики за удар с HIMARS за война в Тихия океан

На 17 април войници от батарея „Боксер“, 1-ви батальон, 3-ти полк на полевата артилерия, 17-та бригада на полевата артилерия, завършиха многодневна бърза инфилтрация с високомобилна артилерийска ракетна система – известна като HIRAIN – от учебния център „Якима“, Вашингтон, до полигона „Дъгуей“, Юта. Учението беше проведено в подкрепа на операция „Смелост и смъртоносност 26“, по-голямо съвместно учение, ръководено от I-ви корпус в съвместната база „Луис-Маккорд“, което се проведе от 13 до 20 април.

Основната цел на HIRAIN беше да се валидира концепцията за „Edge Node“ – рамка за командване и контрол, която позволява на подразделенията да ръководят операции, използвайки комуникации отвъд линията на видимост на големи разстояния. Войниците демонстрираха способността си бързо да се мобилизират, да конфигурират бойно и да проектират огнева мощ на HIMARS от място извън цикъла на откриване и насочване на противника, след което да масово обстрелват и да се изместват, преди врагът да е успял да определи позицията си. Ключовите задачи по време на операцията включваха бързо разполагане на средства HIMARS, демонстриране на контрол на центъра за управление на огъня след инфилтрацията и сертифициране на операции 1-3 FAR срещу HIRAIN с използване на тренировъчни ракети с намален обсег, пише Defence Blog.

"HIRAIN дава на I корпус възможността да проектира прецизни огъни на далечни разстояния със скорост и разстояние, навсякъде и по всяко време по избор на нашите командири", каза командирът на 1-3 FAR подполковник Едуард Гуелфи. Той отбеляза, че тази способност позволява на подразделението да се мобилизира, да се конфигурира в бойна готовност и да проектира бойна мощ извън цикъла на откриване и насочване на противника, бързо да генерира масови ефекти и да се измества, преди те да могат да бъдат отстранени.

Щабният сержант Матю Маккой от 17-та полева артилерийска бригада добави, че мисията HIRAIN е оказала огромно въздействие върху I корпус, позволявайки на формированието да бъде по-смъртоносно и да осигурява огън на далечни разстояния своевременно, доказвайки, че може да маневрира на земята и да нанася удари, когато е необходимо.

Системата HIMARS е колесна ракетна артилерийска установка, която може да изстрелва прецизно насочвани боеприпаси по цели на разстояние до 300 километра, в зависимост от използваните боеприпаси. Комбинацията от мобилност, обхват и прецизност я прави една от най-обсъжданите оръжейни системи през последните няколко години. За разлика от традиционната артилерия, HIMARS може да бъде натоварена на транспортен самолет C-130, транспортирана до предна позиция и въведена в действие в рамките на минути след кацане - качество, което я прави уникално подходяща за вида бързи, разпръснати операции, на които армията дава приоритет при потенциален конфликт в Тихия океан. Концепцията HIRAIN развива тази присъща мобилност по-нататък, формализирайки тактиките, техниките и процедурите за инфилтриране на подразделения HIMARS в позиции, които противникът не може лесно да предвиди или насочи предварително.

Концепцията за граничен възел, валидирана по време на това учение,

е насочена към едно от по-технически взискателните предизвикателства на разпределените операции: поддържане на командване и контрол, когато подразделенията са разпръснати на огромни разстояния и не могат да разчитат на традиционни радиовръзки в пряка видимост. В сценарий на конфликт в Тихия океан, островите, океанските пропасти и географията се съчетават, за да направят конвенционалните комуникационни архитектури ненадеждни. Edge Node е проектиран да реши този проблем, позволявайки на център за управление на огъня да поддържа връзка с пускови установки, работещи далеч отвъд нормалния обхват на комуникация. Сертифицирането на тази способност в реалистична тренировъчна среда - не само в лабораторна или гарнизонна обстановка - е точно това, което са предназначени да постигнат упражнения като операция „Смелост и смъртоносност 26“.

Сама операция „Смелост и смъртоносност 26“ е изрично фокусирана върху валидирането на способността за планиране, синхронизиране и изпълнение на комбинирани, съвместни, многодоменни ефекти. 17-та полева артилерийска бригада играе ключова роля по време на цялата операция. I корпус, със седалище в съвместната база Луис-Маккорд, служи като определена армия на театъра на военните действия за Индо-Тихоокеанския регион - което означава, че е сухопътната сила, отговорна за проектирането и поддържането на бойна мощ в региона, за да се възпира агресията и, ако е необходимо, да се бие заедно с американските съюзници и партньори. Всяко тренировъчно мероприятие, провеждано от I корпус, съществува в този контекст, а учението HIRAIN е пряк израз на това как армията възнамерява да генерира ефекти на огън на далечни разстояния в театър на военните действия, определен от огромни разстояния и оспорван достъп.

Коментарът на Гуелфи, че разстоянието остава „един от най-големите ни проблеми“ в Индо-Тихоокеанския регион, не е риторичен. Географските реалности на потенциален тихоокеански конфликт поставят огромни изисквания към всяка сила, която се опитва да проектира огнева мощ на разстояние, като същевременно остане оцеляла. HIRAIN е част от развиващия се отговор на армията на този проблем – такъв, който дава приоритет на скоростта, разпръскването и непредсказуемостта пред фиксираните, концентрирани огневи бази, които характеризираха наземния бой в предишните поколения.