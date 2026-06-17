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Норвежката принцеса е претърпяла успешна белодробна трансплантация

На 5 юни беше съобщено, че Мете-Марит е включена в листата на чакащите за трансплантация

17.06.2026 | 12:23 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Норвежката принцеса Мете-Марит е претърпяла успешна белодробна трансплантация и се възстановява, съобщи Кралският двор в изявление, цитиран от Ройтерс.

Петдесет и две годишната съпруга на норвежкия престолонаследник принц Хокон, наследник на норвежкия трон, беше диагностицирана с белодробна фиброза през 2018 година. Това е хронично заболяване, което причинява образуване на белези в белите дробове и води до намалено усвояване на кислород, отбелязва агенцията.

На 5 юни Университетската болница в Осло съобщи, че Мете-Марит е включена в листата на чакащите за белодробна трансплантация след сериозно влошаване на здравословното ѝ състояние. По-рано специалисти от болницата заявиха, че без тази операция ѝ остава приблизително една година живот.

„Както всички пациенти, претърпели трансплантация, така и тя ще остане в болницата още няколко седмици“, заяви професор Аре Холм от Университетската болница в Осло в изявление, предоставено от Кралския двор.

През декември престолонаследникът Хокон заяви, че семейството е забелязало промяна в състоянието на Мете-Марит и че тя изпитва все по-големи затруднения с дишането.

Министър-председателят на Норвегия Йонас Гар Стьоре приветства откровеността на принцесата относно заболяването и заяви, че това може да помогне на други хора, страдащи от подобни здравословни проблеми.

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Когато Мете-Марит се запознава с престолонаследника - на музикален фестивал през 1999 година, тя е 25-годишна, неомъжена самотна майка и обикновена гражданка. Така започва една необичайна кралска любовна история, която първоначално предизвиква медиен шум и противоречия, но впоследствие печели симпатиите на мнозинството от норвежците, отбелязва Ройтерс.
(БТА)

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Тагове:

норвежката принцеса Мете-Марит белодробна трансплантация
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