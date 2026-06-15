Синът на норвежката принцеса е осъден на 4 години затвор за изнасилване

Синът на норвежката престолонаследница Мете-Марит е осъден на четири години затвор, след като е признат за виновен в изнасилване.

29-годишният Мариус Борг Хьойби беше осъден по две обвинения в изнасилване след седемседмичен процес, който разтърси Норвегия и разкри твърдения за насилие, злоупотреба с наркотици и сексуално насилие.

Съдът в Осло го призна за виновен и в нападение над бившата му приятелка Нора Хаукланд, отправяне на заплахи и извършване на нарушения на пътя, въпреки че беше оправдан по две други обвинения в изнасилване.

Падението на Хьойби

Осъдителната присъда бележи падение за Хьойби, който израсна в полезрението на обществеността, след като майка му се омъжи за престолонаследника Хокон през 2001 година. Въпреки че не притежава кралска титла или не изпълнява служебни задължения, той отдавна е тясно свързан с норвежкото кралско семейство.

Съдията произнесе присъдата, след като изслуша доказателства, свързани с 40 обвинения, включително четири предполагаеми изнасилвания, нападения, нарушения на ограничителни заповеди, престъпления, свързани с наркотици, и нарушения на правилата за шофиране. Едно обвинение, свързано с нарушение на ограничителна заповед, беше отменено.

Съдът изслуша как наркозависимостта на Хойби се е увеличила през последните години, докато следователите представиха като доказателства по време на процеса над 800 съобщения и серия от самостоятелно направени видеоклипове на сексуални срещи.

Съдът беше уведомен за едно предполагаемо изнасилване, извършено в мазето на семейния дом на момчето.

Хойби, който отрече най-сериозните обвинения, като същевременно призна някои по-леки престъпления, не присъства физически в съда за произнасянето на присъдата и вместо това се присъедини към процеса чрез видеовръзка.

Здравето на принцесата

Присъдата идва в особено труден момент за майката на Хойби, престолонаследницата Мете-Марит, чието здраве се влоши рязко през последните месеци.

Тя страда от белодробна фиброза, прогресивно белодробно заболяване, което прави дишането все по-трудно. По-рано този месец тя беше поставена в националния списък на чакащите за трансплантация на бял дроб в Норвегия, след като състоянието ѝ се влоши.

Миналата седмица Окръжният съд в Осло първоначално одобри освобождаването на Хойби от ареста, за да може да прекара време с майка си, докато тя чака трансплантация. Прокурорите обаче обжалваха решението и по-висша инстанция го отмени, което означава, че той остана зад решетките до произнасянето на присъдата в понеделник.

Кралското семейство също така е изправено пред подновен контрол заради миналата връзка на Мете-Марит с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, което допълнително засилва натиска около един от най-вредните скандали, засегнали норвежката монархия от десетилетия.