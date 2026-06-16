САЩ разкриха опасна технология на танкери от „сенчестия флот“

Докато танкерите превозват санкциониран петрол от Иран и Русия по целия свят, техните престъпни собственици използват смесица от цифрови инструменти, за да контролират екипажите и да прикриват следите си. Тези практики, открити от кибер екипите на Бреговата охрана на САЩ, са оставили корабите от така нар. "сенчест флот" изложени на злонамерени лица, които биха могли да използват тези слабости, за да предизвикат експлозия или разлив на петрол.

Откритията на Бреговата охрана, за които досега не е съобщавано, рисуват картина на престъпни босове, които пестят от мерки за физическа безопасност, докато разчитат на информационни системи, които могат да бъдат експлоатирани или хакнати, което прави някои танкери много по-опасни за околната среда, за други моряци и за екипажите на борда, отколкото се знаеше досега, пише WSJ.

Със САЩ и Иран на прага на официалното подписване на споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, анализаторите казват, че десетки кораби от "сенчестия флот", заседнали в и около Персийския залив, биха могли да възобновят незаконната си търговия, което значително ще увеличи броя на танкерите, преследвани от САЩ, и ще върне още потенциални бомби със закъснител в океана.

След като елитни сили на САЩ се спуснат с въжета от хеликоптери на палубата на танкер и поемат контрола над кораба, често следва по-бавно и по-малко драматично качване на борда: екип за киберконтрол на Бреговата охрана на САЩ се спуска на кораба в кошници, заедно с компютри и техническо оборудване, за да обезопаси и анализира цифровата инфраструктура на кораба.

Техните констатации, подробно описани в нов доклад, споделен ексклузивно с The Wall Street Journal, са изненадали служителите. Те казват, че корабите умишлено пропускат физическите инспекции и цифровата проверка, които обикновено се изискват от легитимните танкери, превозващи опасни товари.

За начало, корабите често са оборудвани със скъпи комуникационни системи

с висока пропускателна способност, които ги държат свързани с интернет по всяко време. Те също така използват приложения за отдалечен достъп като AnyDesk и TeamViewer, които позволяват на собствениците и операторите на "сенчестия флот" да контролират и манипулират системите на кораба от разстояние.

Бреговата охрана е открила, че такива приложения са „постоянни инсталации“ и че "е бил разрешен достъп без надзор, което означава, че дистанционни връзки са могли да се установяват без присъствието на човек на работната станция", според доклада.

В поне един случай администраторите на "сенчестия флот" са се опитали дистанционно да изтрият данни на борда на кораб, след като САЩ са се качили на него, се посочва в доклада.

Кибер екипите установиха, че някои от корабите използват пиратски софтуер за управление на бизнеса и навигация, който е пълен с зловреден софтуер. Служителите казват, че заразените със зловреден софтуер компютри са по своята същност рискови, когато са свързани с критични оперативни и навигационни системи.

Някои танкери имаха множество устройства за автоматична идентификационна система, които екипажите на "сенчестия флот" използват, за да излъчват фалшиви идентичности към света. В един случай кибер екип откри превключвател, който моряците използваха, за да превключват електронно между имената на корабите – цифровият еквивалент на замазването на истинското име на кораба върху корпуса.

На корабите от "сенчестия флот" бяха открити и специално изработени етернет кабели, запоени към портовете на AIS системите, което позволяваше на екипажите да излъчват фалшиви данни за местоположението и да прикриват местонахождението си. На корабите са открити наръчници с подробни инструкции за допълнителни методи за фалшифициране на GPS информация, се посочва в доклада.

Докладът подкрепя заключението, че танкерите не са случайно въвлечени в санкционирани търговски сделки, а по-скоро са предназначени умишлено за незаконна дейност, според Мишел Визе Бокман, старши анализатор по морско разузнаване в Windward AI.

Като оповестяват подробности за уязвимостите и тактиките за избягване, открити на борда на танкерите от „сенчестия флот“, служителите на Бреговата охрана се надяват, че другите страни ще бъдат насърчени да засилят усилията си за пресичане на дейността им.

Откакто САЩ започнаха глобалната си кампания срещу „сенчестия флот“ през декември, страни като Франция, Великобритания и Германия блокираха и конфискуваха танкери, превозващи руски петрол. При акция през уикенда британски морски пехотинци се качиха на борда на танкер, плаващ в Ламанша.