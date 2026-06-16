Boeing дава ново оръжие на "Призрачен прилеп": Стелт дронът получава невидима ракета

За разлика от основните си конкуренти, YFQ-42 Dark Merlin и YFQ-44 "Fury", MQ-28 Ghost Bat може да носи противовъздушни ракети във вътрешни оръжейни отсеци, запазвайки своите нискозабележими характеристики непокътнати.

Boeing наскоро представи подобрена версия на дрона MQ-28 Ghost Bat с категорично нова функция: вътрешен оръжеен отсек, който може да носи усъвършенствани ракети въздух-въздух.

Версията Block 3 на MQ-28, която се очаква да бъде пусната в експлоатация следващата година, може да носи вътрешно усъвършенствани ракети въздух-въздух със среден обсег AIM-120 (AMRAAM), което му позволява да запази своите стелт характеристики над оспорвано въздушно пространство, като същевременно продължава да нанася мощен удар, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

Boeing разкри повече информация за дрона MQ-28 Ghost Bat Block 3 тази седмица на авиошоуто ILA Berlin.

В допълнение към размах на крилата, който е с 25 процента по-голям от този на съществуващия Ghost Bat, двигателят на Block 3 MQ-28 може да произведе повече мощност – до 12 000 паунда тяга.

Според Boeing, MQ-28 предлага на оператора си характеристики, подобни на тези на изтребител.

Поради по-големия си размер, Block 3 ще може да носи допълнителни 2 000 паунда гориво или оръжия, увеличавайки оперативния си обхват или възможностите си за мисия. Така или иначе, Ghost Bat има забележителен оперативен обхват, който е полезен за огромните разстояния в Индо-Тихоокеанския театър на военните действия.

От решаващо значение е, че въпреки по-големия си размер, Ghost Bat запазва характеристиките си за ниска видимост. Boeing е валидирал малкото радарно сечение на MQ-28, което гарантира, че дронът е труден за откриване и по този начин може да работи в непредпазливи и полупредпазливи оперативни среди. Добавянето на два вътрешни отсека за оръжия от всяка страна на фюзелажа гарантира, че MQ-28 запазва тези стелт възможности, като същевременно запазва и сериозна кинетична опция.

MQ-28 е дрон "лоялен пилот", което означава, че е предназначен да работи редом с пилотирани самолети. Това е първият CAA, който може да носи вътрешно ракети AIM-120 AMRAAM; нито YFQ-42 Dark Merlin, нито YFQ-44 „Fury“ в програмата "Collaborative Combat Aircraft" (CCA) на ВВС на САЩ могат да го направят.

През септември 2025 г. Кралските австралийски военновъздушни сили (RAAF) успешно тестваха MQ-28. След това, през декември, дронът успешно завърши тестовите стрелби на AIM-120 AMRAAM.

В допълнение към двата вътрешни отсека за оръжия, версията Block 3 ще има три външни точки за закрепване за допълнително оръжие. Предишното успешно разполагане на AIM-120 AMRAAM се осъществи от една от тези външни точки за закрепване. По този начин MQ-28 вероятно ще може да носи до пет AIM-120 в мощна конфигурация „въздух-въздух“, въпреки че това би било за сметка на скритността, тъй като външните оръжия биха се виждали ясно на вражеските радари.

Ghost Bat не е ограничен само до мисии "въздух-въздух" с AIM-120 AMRAAM. Безпилотната летателна система може да носи и две прецизно насочвани планиращи бомби с малък диаметър (SDB), като например GBU-39/B SDB I или GBU-53 SDB II Stormbreaker. Това са боеприпаси "въздух-земя", които могат да поразяват цели с точност при всякакви метеорологични условия. Важно е да се отбележи, че и двата боеприпаса са способни да планират, което означава, че Ghost Bat може да ги изстреля от безопасно разстояние, увеличавайки оцеляването. Дори най-модерните самолети, като изтребителя F-35 Lightning II, разчитат на боеприпаси за дистанционна атака, за да омекотят вражеската противовъздушна отбрана в началните етапи на конфликта.