След като Ердоган я смъмри: Мелони спря пушенето

Италианският премиер Джорджа Мелони предизвика положителни реакции сред световните лидери на срещата на върха на Г-7, след като разкри, че е спряла да пуши. Тя често е била обект на внимание заради своя навик, като дори получи съвет от турският президент Реджеп Таип Ердоган да ги откаже. Тогава обаче тя заяви, че не би могла, тъй като ще убие някой.

Явно нещата са се променили, тъй като вчера включен микрофон в кулоарите на срещата на Г-7 улови разговор, в който Мелони споделя, че ѝ се е наложило да изпие три кафета. На това германският канцлер Фридрих Мерц подхвърля: "И една цигара?"

"Не, спрях ги", отговори Мелони.

Нейното изявление беше посрещнато с одобрение от останалите лидери. Японският премиер Санае Такаичи, която също е известна като пушач, я похвали с думите: "Спряла си. Браво."

На въпрос откога не е пушила, Мелони отговори, че е минал "един месец".

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която е лекар по професия, коментира кратко: "Добре."

Канадският премиер Марк Карни я попита:"„Използваш ли лепенки?", сочейки към собствената си ръка.

След това Фон дер Лайен попита председателя на Европейския съвет Антониу Коща дали и той някога е пушил. В разговора се включи и британският премиер Киър Стармър с въпроса: "Кога спряхте?", на което Коща отговори, че е отказал цигарите през 2005 г.

"И това беше, никога повече не пропушихте?", попита Стармър.

"Никога. Преди 21 години", отговори Коща.

Italy's Meloni says she quit smoking at G7 Summit. pic.twitter.com/Z3NFztqS6m — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Мелони и преди се е шегувала по темата за пушенето

Ердоган смъмри Мелони да не пуши: Какво говори това за метода му управление?

Ердоган със съвет към Мелони: Трябва да спреш да пушиш! ВИДЕО Свързани статии

През октомври турският президент Реджеп Ердоган, известен противник на тютюнопушенето, ѝ каза:

"Изглеждате страхотно. Но трябва да ви накарам да спрете да пушите."

Тогава френският президент Еманюел Макрон се намеси с думите: "Това е невъзможно!"

"Знам, знам. Не искам да убия някого", отвърна Мелони.

В книгата "Версията на Джорджа", базирана на поредица от интервюта с нея, Мелони разкрива, че е пропушила отново, след като преди това не е докосвала цигара в продължение на 13 години. Тя добавя, че пушенето ѝ е помогнало да се сближи с други политици, сред които и тунизийският президент Каис Сайед.