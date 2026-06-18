Русия се жалва: Това е най-масираната атака над Москва от две години насам ВИДЕО

За пореден път Украйна атакува Москва, като този път дори руснаците признаха - това е най-масираната атака над руската столица от две години насам.
Няколко дрона успяха да атакуват Московската нефтена рафинерия, а кадри онлайн показват, че в сравнение с нападението 16 юни срещу "Капотня", тази ситуация изглежда далеч по-сериозна: няколко резервоара за гориво горят едновременно. Видео дори улавя момента, в който един от тях експлодира, а капакът на резервоара полита във въздуха.
⚠️Compared to the June 16 strike on the Kapotnya oil refinery, this situation appears far more serious: several fuel storage tanks are burning simultaneously
The video captures the moment one of them explodes — just look at how beautifully the tank lid gets launched into the… https://t.co/k78hyUvYUc pic.twitter.com/rYpJE89jvM— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026
"Предприемат мерки за смекчаване на последствията", обяви кметът на Москва Сергей Собянин.
Според него, приблизително 180 дрона са били свалени, докато са се приближавали към Москва
Отломки от дрон са паднали върху покрива на търговския център "Белая Дача" в Люберци, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов. Дрон е ударил и жилищен блок в Жуковски.
Жена в Електростал е получила леко нараняване на рамото.
Опитът за атака с вражески дронове срещу Москва е бил най-големият от две години насам, според изчисления на ТАСС, базирани на информация, публикувана от Собянин. Според последните данни на кмета, приблизително 180 безпилотни летателни апарата са били свалени, докато са се приближавали към Москва.
🔥 The overnight drone attack on the Moscow region was one of the most effective in recent months
According to Russian authorities:
▪️ In Elektrostal, drone debris damaged a private house and injured a woman;
▪️ In the Moscow region, debris set the roof of the Belaya Dacha… https://t.co/04hwUvA3pB pic.twitter.com/MBnf9flpmY— NEXTA (@nexta_tv) June 18, 2026
По-рано беше съобщено, че от началото на деня до 08:00 часа московско време силите за противовъздушна отбрана са свалили 137 дрона. До този момент най-големият брой - 81 дрона - бяха унищожени през първата половина на деня на 17 май.
Както се съобщава в Telegram канала на Московския департамент по транспорт, няколко автобусни маршрута са променили маршрутите си в Капотня.
След удар с дрон са регистрирани и незначителни щети по една от сградите в търговския център "Садовод" в Москва. Няма пострадали, пише Собянин.
Атака в Московска област
🔥 “All of Moscow is burning!” — Defense forces hit the Moscow Oil Refinery again.
Also, as a result of the work of Russian air defense in Moscow, residential buildings were damaged. pic.twitter.com/FTxs55Kwl4— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 18, 2026
Отломки от дрон са паднали върху покрива на търговския център "Белая Дача" в Люберци, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов. Избухнал е пожар, като мащабът му се установява. Няма информация за евентуални жертви.
Според Воробьов, в Люберци са регистрирани няколко места, където са паднали отломки от дронове. Сграда на фитнес център и съоръжение в индустриална зона са повредени. Предварителните данни сочат, че няма пострадали.
В Жуковски враждебен дрон е ударил жилищна сграда на улица "Гагарин". Пожарната стълба между 23-ия и 24-ия етаж и две балконски плочи са повредени. Според предварителните данни няма пострадали. Жителите се евакуират.
Според Воробьов, отломки от свален дрон са повредили покрива на частен дом в село Степаново в Електростал. Жена е получила лека травма на рамото и е отказала хоспитализация. На място са екипи за спешна помощ.
Кола се е запалила на улица "Радио" в Електростал след падащи отломки. Пожарът е бил бързо овладян и няма пострадали.
🇺🇦🇷🇺🚨‼️ The Ukrainian drone attack on Moscow was the largest in the last two years!
Moscow authorities report that about 190 drones were shot down by air defense forces since the beginning of the day.
In videos we see an oil storage facility explode and its lids fly through… pic.twitter.com/YWqTiGl7Em— Lord Bebo (@MyLordBebo) June 18, 2026
Ситуацията на летище "Шереметиево"
Летище "Шереметиево" незабавно е евакуирало пътниците на безопасни места, съобщи Telegram каналът на летището. Евакуации са извършени и от самолети.
По-късно от Шереметиево обявиха, че ограниченията във въздушното пространство на летището са премахнати, служителите се връщат на работа, а пътниците биват ескортирани от убежищата, включително от паркингите на терминала, до сградата на терминала.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.