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Русия се жалва: Това е най-масираната атака над Москва от две години насам ВИДЕО

Приблизително 180 дрона са били свалени

18.06.2026 | 10:44 ч. 22
Русия се жалва: Това е най-масираната атака над Москва от две години насам ВИДЕО

За пореден път Украйна атакува Москва, като този път дори руснаците признаха - това е най-масираната атака над руската столица от две години насам. 

Няколко дрона успяха да атакуват Московската нефтена рафинерия, а кадри онлайн показват, че в сравнение с нападението 16 юни срещу "Капотня", тази ситуация изглежда далеч по-сериозна: няколко резервоара за гориво горят едновременно. Видео дори улавя момента, в който един от тях експлодира, а капакът на резервоара полита във въздуха.

"Предприемат мерки за смекчаване на последствията", обяви кметът на Москва Сергей Собянин.

Според него, приблизително 180 дрона са били свалени, докато са се приближавали към Москва

Отломки от дрон са паднали върху покрива на търговския център "Белая Дача" в Люберци, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов. Дрон е ударил и жилищен блок в Жуковски.

Жена в Електростал е получила леко нараняване на рамото.

Опитът за атака с вражески дронове срещу Москва е бил най-големият от две години насам, според изчисления на ТАСС, базирани на информация, публикувана от Собянин. Според последните данни на кмета, приблизително 180 безпилотни летателни апарата са били свалени, докато са се приближавали към Москва.

По-рано беше съобщено, че от началото на деня до 08:00 часа московско време силите за противовъздушна отбрана са свалили 137 дрона. До този момент най-големият брой - 81 дрона - бяха унищожени през първата половина на деня на 17 май.

Както се съобщава в Telegram канала на Московския департамент по транспорт, няколко автобусни маршрута са променили маршрутите си в Капотня.

След удар с дрон са регистрирани и незначителни щети по една от сградите в търговския център "Садовод" в Москва. Няма пострадали, пише Собянин.

Атака в Московска област

Отломки от дрон са паднали върху покрива на търговския център "Белая Дача" в Люберци, съобщи губернаторът на Московска област Андрей Воробьов. Избухнал е пожар, като мащабът му се установява. Няма информация за евентуални жертви.

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Според Воробьов, в Люберци са регистрирани няколко места, където са паднали отломки от дронове. Сграда на фитнес център и съоръжение в индустриална зона са повредени. Предварителните данни сочат, че няма пострадали.

В Жуковски враждебен дрон е ударил жилищна сграда на улица "Гагарин". Пожарната стълба между 23-ия и 24-ия етаж и две балконски плочи са повредени. Според предварителните данни няма пострадали. Жителите се евакуират.

Според Воробьов, отломки от свален дрон са повредили покрива на частен дом в село Степаново в Електростал. Жена е получила лека травма на рамото и е отказала хоспитализация. На място са екипи за спешна помощ.

Кола се е запалила на улица "Радио" в Електростал след падащи отломки. Пожарът е бил бързо овладян и няма пострадали.

Ситуацията на летище "Шереметиево"

Летище "Шереметиево" незабавно е евакуирало пътниците на безопасни места, съобщи Telegram каналът на летището. Евакуации са извършени и от самолети.

По-късно от Шереметиево обявиха, че ограниченията във въздушното пространство на летището са премахнати, служителите се връщат на работа, а пътниците биват ескортирани от убежищата, включително от паркингите на терминала, до сградата на терминала.

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Тагове:

Москва Русия Украйна атака войната в Украйна рафинерия
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