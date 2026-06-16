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Кремъл: Ако Зеленски е готов да говори сериозно, може да бъде приет в Москва

Няма официални канали за комуникация между Москва и Киев

16.06.2026 | 13:08 ч. 42
Снимка: БГНЕС/ EPA

Снимка: БГНЕС/ EPA

Владимир Зеленски се очаква в Москва, ако е готов за отговорна и сериозна дискусия за разрешаване на конфликта в Украйна. Това заяви пред журналисти от Дмитрий Песков, прессекретарят на руския президент, предава ТАСС.

"Знаете, че руският президент Владимир Путин на практика каза всичко на Зеленски, предложи всичко. Беше казано и повторено няколко пъти, че ако Зеленски е готов да говори отговорно и сериозно и киевският режим знае много добре за какво говори, тогава той винаги може да дойде в Москва, където ще бъде приет", заяви Песков.

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По думите му, няма официални канали за комуникация между Москва и Киев.

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