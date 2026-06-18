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Зеленски за атаката в Москва: Напълно оправдан отговор

Експлозии бяха чути в Москва, дим изпълни небето

18.06.2026 | 12:12 ч. 30
Reuters

Reuters

Руската столица се събуди от масивна атака с дронове сутринта, експлозии проехтяха из града, а дим изпълни небето над Москва.

Десетки дронове бяха насочени към града, според кмета на Москва Сергей Собянин и множество канали за наблюдение. Атаката е ударила Московската нефтена рафинерия за втори път за три дни, причинявайки голям пожар в съоръжението.

По думите на украинския президент Володимир Зеленск нощната атака на Киев е “напълно оправдан отговор“ на руските удари срещу страната му.

"Снощи нашите санкции с голям обсег отново достигнаха Московска област – за втори път тази седмица беше ударена московската нефтопреработвателна рафинерия. Цели бяха ударени и в Ростовска област и във временно окупираните територии на Украйна. Това е напълно оправдан отговор на градовете и населените места и още един важен резултат от работата на нашите воини срещу съоръжения, които поддържат руската военна машина", написа Зеленски в социалната мрежа и пусна клип на рафинерията след атаката.

"През последните дни всички наши партньори отбелязаха прецизността и ефективността на нашите удари със среден обсег и санкции с голям обсег. Време е войната да приключи и Русия трябва да предприеме необходимите стъпки в дипломацията", се казва още в съобщението на Зеленски.

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Тагове:

Москва рафинерия урад Володимир Зеленски войната в Украйна
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