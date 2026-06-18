Зеленски за атаката в Москва: Напълно оправдан отговор

Руската столица се събуди от масивна атака с дронове сутринта, експлозии проехтяха из града, а дим изпълни небето над Москва.

Десетки дронове бяха насочени към града, според кмета на Москва Сергей Собянин и множество канали за наблюдение. Атаката е ударила Московската нефтена рафинерия за втори път за три дни, причинявайки голям пожар в съоръжението.

По думите на украинския президент Володимир Зеленск нощната атака на Киев е “напълно оправдан отговор“ на руските удари срещу страната му.

"Снощи нашите санкции с голям обсег отново достигнаха Московска област – за втори път тази седмица беше ударена московската нефтопреработвателна рафинерия. Цели бяха ударени и в Ростовска област и във временно окупираните територии на Украйна. Това е напълно оправдан отговор на градовете и населените места и още един важен резултат от работата на нашите воини срещу съоръжения, които поддържат руската военна машина", написа Зеленски в социалната мрежа и пусна клип на рафинерията след атаката.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

"През последните дни всички наши партньори отбелязаха прецизността и ефективността на нашите удари със среден обсег и санкции с голям обсег. Време е войната да приключи и Русия трябва да предприеме необходимите стъпки в дипломацията", се казва още в съобщението на Зеленски.