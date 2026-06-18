Путин слезе при народа за първи път от година, бодигардът му нарече тълпата "статисти" ВИДЕО

На 17 юни Владимир Путин пристигна в Казан за двудневно посещение, където се провежда срещата на върха Русия-АСЕАН. Както съобщава Faridaily, това е първото пътуване на руския президент до региона от седем месеца, пишат от Meduza. Последното регионално пътуване на Путин до момента е било до Самара през ноември 2025 г.

Според изчисленията на изданието, руският президент почти напълно е спрял да пътува из страната през последните шест месеца. От януари до май той официално е напускал Москва само два пъти - и двата пъти до Санкт Петербург. През 2025 г. той е направил осем регионални пътувания за същия период. През 2024 г. е имало 14 такива пътувания, а през 2019 г. - 17.

Според източник на Faridaily, близък до Кремъл, отказът на Путин да пътува из страната се дължи на съображения за сигурност.

И в Казан Путин уж се срещна със случайна тълпа

Путин направи рядка публична поява сред обикновените граждани по време на посещението си в Казан за срещата на върха Русия-АСЕАН, първата му подобна среща от близо година.

Putin made a rare public appearance among ordinary citizens during a visit to Kazan for the Russia-ASEAN summit, his first such encounter in nearly a year. Footage showed him accompanied by security personnel, including men in camouflage carrying special equipment. pic.twitter.com/dFIr9qwU8a — The Moscow Times (@MoscowTimes) June 17, 2026

Кадри го показват придружен от служители по сигурността, включително мъже в камуфлаж, носещи специално оборудване. Екипът за разузнаване на конфликти (CIT) смята, че президентът най-вероятно е бил придружен от специални части на Федералната служба за сигурност (FSO).

Но дали хората на площада са обикновени граждани?

"Той многократно е прибягвал до тази тактика в трудни времена. <…> Този път президентът се обърна към хората на фона на падащите рейтинги и проблемите на фронта", отбелязват журналисти.

Сценарият зад сценката обаче стана явен. Телеграм каналът "Вести" (част от държавния холдинг ВГТРК) публикува петминутно видео от посещението на Путин в Благовещенския събор на Казанския Кремъл. На кадрите се чува как бодигардът, придружаващ президента, казва думата "статисти". Пълната фраза от бодигарда не се чува поради околния шум и вятър.

Следовавшая за Путиным камера случайно записала его охранника, говорящего слово «массовка» Телеграм-канал «Вести» (входит в госхолдинг ВГТРК) опубликовал пятиминутный ролик посещения Владимиром Путиным Благовещенского собора Казанского Кремля. На кадрах слышно, как… pic.twitter.com/RgJvl7GlW3 — Новости «Агентства» (@agents_media) June 17, 2026

През май Important Stories, CNN и Financial Times, позовавайки се на доклад на европейско разузнаване, съобщиха, че Федералната служба за сигурност (FSO) е засилила значително мерките си за защита на Владимир Путин поради опасенията му от опит за покушение. В доклада се посочва, че Путин е прекарвал по няколко седмици в обновени бункери.