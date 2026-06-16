Ръководителят на руската централна банка смъмри Путин и... изчезна

Ръководителят на руската централна банка не се е появявял публично от почти три седмици. Това се случва на фона на факта, че Елвира Набиулина е казала на президента Владимир Путин, че ще се оттегли, ако той ескалира войната в Украйна допълнително.

На Набиулина се приписва заслугата за поддържането на руската икономика по време на войната, като е превърнала страната във "финансова крепост", за да смекчи въздействието на западните санкции. Бивш министър на икономиката и съветник на Кремъл, тя е на поста си от 2013 г. Твърди се, че се ползва с пълното доверие на Путин.

Но за последно тя е видяна публично на 28 май. Набиулина пропусна икономическия форум в Санкт Петербург този месец - голямо събитие, което Кремъл е се надяваше да бъде демонстрация на стабилност, преди то да бъде атакувано от украински дронове. Тя и други служители на централната банка също не се явиха на среща с Путин относно инфлацията и лихвените проценти, и нямаше следа от нея на поменна служба за съветник, пишат от The Times.

Набиулина трябва да се оттегли през юни следващата година, когато изтича третият ѝ мандат

Източник твърди, че тя е предупредила Путин, че ще работи до следващата година само при условие, че той не обяви военно положение и не затвори границите на Русия, пише Možem Objasnit, опозиционен Telegram. И двете действия вероятно ще бъдат съпроводени от нова мобилизационна кампания за увеличаване на броя на войските в Украйна.

"Тя информира началника [Путин], дипломатично се обади, че е болна, и чака отговора му", каза източникът.

Вячеслав Ширяев, руски икономист, който се противопоставя на войната, цитира други източници, които казват, че охраната е била премахната от дома на Набиулина. Той заяви пред опозиционния канал "Breakfast Show", че неявяването ѝ на форума в Санкт Петербург е свързано с гнева на Кремъл заради противопоставянето ѝ на политиката на Путин.

Освен това Вячеслав Мархаев, депутат от Комунистическата партия, поиска Кремъл да представи ясен план за края на войната.

"Времето за илюзии свърши. Страната е на ръба на социална експлозия", написа Мархаев в социалните мрежи.

Родом от Бурятия, регион на границата с Монголия, който е претърпял непропорционални загуби на войски в Украйна, Мархаев също обвини "неефективното ръководство" на Кремъл за загубите на фронта. Той е пореднага фигура, която критикува Путин директно - нещо, което някога беше почти немислимо.

Набиулина, широко възприемана като част от относително либералното крило на руската администрация, беше първата жена, оглавила централната банка на страна от Г-8, преди Русия да бъде изключена от групата богати държави в отговор на анексирането на Крим. Въпреки че три мандата са ограничението според руското законодателство за ръководител на централна банка, през последните месеци имаше спекулации, че Кремъл може да измени правилата, за да ѝ позволи да остане, тъй като Путин разчита на нейните способности.

През 2022 г., при първата си публична изява, след като Путин изпрати танкове в Украйна, тя се появи облечена цялата в черно, което предизвика предположения, че е в "траур". Набиулина обаче не е коментирала инвазията и не е ясно за кого или за какво може да скърби.

Докато се носят слухове за местонахождението ѝ, Кремъл се опитва да омаловажи отсъствието ѝ

"Хората понякога се разболяват - няма нищо необичайно в това. Не би трябвало да е основание за каквито и да било конспиративни теории", каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Дори проправителствените медии в Москва обаче започват да поставят под въпрос официалната линия. Централната банка заяви в понеделник, че Набиулина ще се яви на пресконференция на 19 юни относно лихвените проценти. Неявяването ѝ на пресконференция, пише вестник "Ведомости", би предоставило "още повече основания за конспиративни теории".