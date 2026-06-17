Путин “отвръща” на Г-7 със среща на лидерите на АСЕАН в Русия

Лидери от цяла Югоизточна Азия пристигат днес в Казан, където руският лидер Владимир Путин ще бъде домакин на срещата на върха АСЕАН.

Лидери от 11 държави, включително Камбоджа, Тайланд, Виетнам и Сингапур, ще присъстват на срещата, където се очаква да обсъдят стратегически партньорства и потенциални нови области на политическо, икономическо и хуманитарно сътрудничество.

АСЕАН, или Асоциацията на страните от Югоизточна Азия, е създадена в Банкок през 1967 г., за да насърчава регионалните мирни усилия и да ускори икономическия растеж. Другите държави-членки на АСЕАН включват Мианмар, Филипините, Източен Тимор, Лаос, Малайзия, Индонезия и Бруней, съобщава Euronews.

В приветствено послание към гостите си в сряда Путин заяви, че събитието ще отбележи 35-ата годишнина от отношенията между АСЕАН и Русия и очерта някои от ключовите въпроси, които ще бъдат обсъдени.

"Днес сме изправени пред нов набор от задачи. Те включват бързото приемане на цифрови решения, базирани на изкуствен интелект, и разработването на устойчиви цифрови платформи“, казва Путин в приветствието си.

"Значителен потенциал съществува и в областта на енергийната и продоволствената сигурност, обмена на съвременни технологии и сътрудничеството в мирното използване на ядрената енергия, както и в транспорта и логистиката“, каза още руският президент.

Паралелно със срещата на Г-7

Срещата на върха в Русия идва по време на тази на Г-7, която се провежда във Франция, където лидерите обсъждаха теми, включително международен мир и сигурност, миграция и технологии, като същевременно обещаха “непоколебима“ подкрепа за Украйна, докато тя продължава да отблъсква пълномащабното нахлуване на Москва, което започна през февруари 2022 г.

В съвместно изявление, издадено от срещата на върха на Г-7 в Евиан ле Бен, правителствата на Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Обединеното кралство и САЩ заявиха, че ще продължат да засилват натиска върху военната икономика на Русия.

"Ще засилим санкциите си, включително тези върху петролния и газовия сектор. Считаме, че това е подходящият момент да пристъпим към допълнителни мерки, тъй като президентът Тръмп постигна споразумение, което подкрепяме, за повторно отваряне на Ормузкия проток“, се казва в изявлението.

В нефо се посочва и наскоро обявеното споразумение на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Иран. Споразумението трябва да бъде подписано в Швейцария в петък.

Украинският президент Володимир Зеленски също се срещна със своите колеги от Г-7, за да поднови молбите си за повече ракети за противовъздушна отбрана, зимен пакет за подкрепа и засилен натиск върху Русия.

В публикация в социалните мрежи Зеленски заяви, че са се споразумели за "допълнително укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна“ и нови мерки срещу Москва.